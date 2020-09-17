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Aktüel Europol'den İtalyan mafyasına karşı uluslararası operasyon
Aktüel

Europol'den İtalyan mafyasına karşı uluslararası operasyon

Güneydeki Calabria bölgesi merkezli "Ndrangheta" adlı mafya grubu ve dış bağlantılarına karşı birçok ülkede düzenlenen operasyonlarda 46 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-17 12:54:10 -
Europol'den İtalyan mafyasına karşı uluslararası operasyon

LAHEY (AA) - Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol) İtalya'nın güneyindeki Calabria bölgesi merkezli "Ndrangheta" adlı mafya grubuna karşı Fransa ve İtalya güvenlik birimleriyle ortaklaşa yürütülen operasyonlar neticesinde 46 kişinin yakalandığı açıkladı.

Europol'den yapılan açıklamaya göre, Fransız ve İtalyan güvenlik birimlerinden 550 polisin katılımıyla yapılan operasyonlarda, uyuşturucu trafiği ve kara para aklama suçundan 33'ü Fransa, 13'ü İtalya’da olmak üzere 46 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, Ndrangheta'nın kokain tipi uyuşturucu trafiğinde Fransa'nın Cote D'Azur Bölgesi ile İtalya'nın kuzeybatısındaki Ligurya Bölgesi başta olmak üzere, İspanya, Belçika ve Hollanda arasındaki uyuşturucu trafiğinde aktif rol oynadığı kaydedildi.

Uyuşturucu trafiği dışında kara para aklama, hayali ticaret, gasp, haraç, silahlı saldırı gibi suçları da kapsayan faaliyetlerde bulunan Ndrangheta üyelerinin yakalanmasının şebekeye ağır darbe vurduğu belirtildi.

Avrupa’daki uyuşturucu şebekelerine yönelik operasyonlarını sürdüren Europol, dün yaptığı açıklamada İtalya'nın Sicilya Adası'nın Palermo kentinde faaliyet gösteren "Cosa Nostra" adlı ünlü mafya grubuna karşı da hafta başında büyük bir operasyon yapıldığını ve 8 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

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