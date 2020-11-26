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Aktüel Europol, 40 milyon avroluk internet dolandırıcılığının engellendiğini duyurdu
Aktüel

Europol, 40 milyon avroluk internet dolandırıcılığının engellendiğini duyurdu

Yeniakit Publisher
2020-11-26 14:23:58 -
Europol, 40 milyon avroluk internet dolandırıcılığının engellendiğini duyurdu

LAHEY (AA) – Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol), İtalya ve Macaristan güvenlik birimlerinin iş birliğinde gerçekleştirdiği operasyonlar neticesinde 40 milyon avroluk internet dolandırıcılığının engellendiğini duyurdu.

Europol'den yapılan açıklamada, internet alışverişlerinde kullanılan kredi kartlarına ait bilgilerin dolandırıcılar tarafından ele geçirildiği ve bu bilgilerin, başkalarına satıldığı belirtildi.

Operasyon kapsamında 90 bin kredi kartının, Europol'ün siber suç uzmanları tarafından incelendiği aktarıldı.

Avrupa Siber Suçlar Merkezi Başkanı Edvardas Sileris, operasyona ilişkin açıklamasında, operasyon neticesinde 40 milyon avroluk dolandırıcılığın önüne geçildiğini bildirdi.

Öte yandan, Europol tarafından İspanya'da gerçekleştirilen bir operasyonda yüksek elektrik faturası gelen 5 adrese yapılan baskında 34 bin kök kenevir ele geçirilirken, 17 kişinin tutuklandığı kaydedildi.

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