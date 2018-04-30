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Euronews'in yalan haberine Bakanlık'tan açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Euronews haber sitesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na ithafen çıkan haberin yalan olduğunu ve bu ifadelerin Bakan Çavuşoğlu'na ait olmadığını açıkladı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 19:56
Euronews'in yalan haberine Bakanlık'tan açıklama

Aksoy, "Euronews" internet sitesinde, Moskova’da düzenlenen Suriye konulu Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısı hakkında yer alan bir habere ilişkin soruya yazılı yanıt verdi.

''MANİPÜLASYON TEŞEBBÜSÜNDEN İBARETTİR''

Moskova’da 28 Nisan’da Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanlarının katılımıyla Suriye konulu üçlü zirve yapıldığını anımsatan Aksoy, şunları kaydetti:

"Suriye konulu Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısı hakkında Euronews haber sitesinde Türkiye, Rusya Federasyonu ve İran dışişleri bakanlarının Duma’da meydana gelen kimyasal silah saldırısına mukabil ABD, İngiltere ve Fransa tarafından gerçekleştirilen harekatı kınadıklarını ve Sayın Bakanımızın “dış müdahalenin Suriye’deki siyasi süreci sekteye uğratabileceği” ifadesini kullandığını iddia eden haber doğru değildir, manipülasyon teşebbüsünden ibarettir. Sayın Bakanımızın iddia edilen şekilde bir beyanı olmamıştır."

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 19:56
  1. hami aksoy
  2. mevlüt çavuşoğlu
  3. euronews

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