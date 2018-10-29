Euroleague'de Ekim'in MVP'si Walter Tavares

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Tavares, oynadığı 4 maçı da kazanan İspanya ekibi Real Madrid'de sergilediği performansla ekim ayının en değerli oyuncusu ödülüne layık görüldü.

Yeşil Burun Adaları'ndan 26 yaşındaki basketbolcu Tavares, ekim ayında oynadığı 4 karşılaşmada 10,3 sayı, 9,5 ribaunt ve 3 blok ortalamalarıyla mücadele etti.