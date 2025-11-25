EuroLeague’de 13. hafta başlıyor! İşte Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes’in son durumu

  • İSTANBUL
Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 13. hafta heyecanı bugün başlayacak. Fenerbahçe Beko, bugün Virtus Bologna'yı konuk edecek. Anadolu Efes ise yarın Monaco ile deplasmanda karşılaşacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan EuroLeague’de 13. hafta maçları bugün ve yarın oynanacak.

Fenerbahçe Beko, bugün İtalya ekibi Virtus Bologna'yı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ağırlayacak.

Geride kalan 12 maçta 7 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli ekip, haftaya 8. sırada girdi.

Anadolu Efes ise Fransa ekibi Monaco'ya yarın Salle Gaston Medecin'de konuk olacak.

Bu sezon 5 galibiyet ve 7 mağlubiyeti bulunan lacivert-beyazlılar, 13. hafta öncesi 15. sırada yer aldı.

EuroLeague’de 13. haftanın maç programı (TSİ) şöyle:

Bugün:

19.00 Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)-Paris Basketbol (Fransa)

20.45 Fenerbahçe Beko-Virtus Bologna (İtalya)

21.00 Zalgiris (Litvanya)-Baskonia (İspanya)

21.00 Hapoel IBI (İsrail)-Real Madrid (İspanya)

22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Partizan (Sırbistan)

22.30 Valencia Basket (İspanya)-Bayern Münih (Almanya)

Yarın:

20.00 Maccabi Rapyd (İsrail)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

21.30 Kızılyıldız (Sırbistan)-Olympiakos (Yunanistan)

21.30 Monaco (Fransa)-Anadolu Efes

22.30 Barcelona (İspanya)-LDLC ASVEL (Fransa)

