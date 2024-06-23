Euro’lar kimin cebinden çıkıyor? İmamoğlu ve yandaşların Almanya sefası

İstanbul sıkıntıları ile her geçen gün yüzleşirken Bodrum tatilini yarıda bırakıp Almanya'ya maç izlemeye giden CHP'li Başkan Ekrem İmamoğlu'nun harcamaları gündem oldu. İmamoğlu'nun özel jet ile sözde resmi ziyaretlerine resmi olmaya zevklerini de eklemesi gündem oldu. Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşılan bilgilere göre, harcanan masrafların İBB kasasından karşılanıp karşılanmayacağı merak konusu oldu.

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İmamoğlu'nun 5 günlük Almanya ziyaretine 36 kişilik heyet ve 8 kişilik koruma ekibi olmak üzere toplam 44 kişi katıldı. Katılımcılar arasında İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Murat Ongun, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ve İBB Meclis Üyesi Ertan Yıldız gibi isimler bulunuyor.

Ziyaret süresince araç kiralama bedelinin 57.832 € olduğu ve bu tutarın İBB Dış İlişkiler Başkanlığı tarafından karşılanacağı belirtiliyor. Kullanılan araçlar arasında Vito Maybach, GMC Jeep gibi lüks araçlar yer alıyor.



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44 kişi için 119.611 avro ödenecek

44 kişinin konaklama bedeli olarak 119.611 € ödeneceği ve bu bedelin TAŞ YAPI firması tarafından karşılanacağı iddia ediliyor. Bu finansmanın hangi karşılıkla yapıldığı ise belirsiz.

8 korumaya ayrı ayrı görev harcı ödeneceği belirtiliyor.

Ziyaret kapsamında Gucci Barba Napoli marka kravatlar götürüldüğü ve toplam bedelinin 75.000₺ olduğu belirtiliyor. Ayrıca, Almanya Büyükelçisine özel el işçiliği altın kaplamalı bir dolma kalem yaptırıldığı da iddialar arasında.

Heyette Saraçhane Medyasından basın çalışanlarının da bulunduğu, ancak masraflarının bağlı oldukları yayın kuruluşlarından karşılandığı ifade ediliyor. Ancak, bu masrafların sonrasında İBB kasasından çıkabileceği yönünde endişeler var.

Ziyaretin maliyeti ve finansmanı konusundaki bu iddialar, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Vatandaşlar, özellikle ziyaretin resmi programda yer almayan etkinlikler için yapılmasının ve yüksek maliyetli olması tepki çekti. İBB yönetiminden ve Ekrem İmamoğlu'ndan konuyla ilgili açıklama gelmedi.