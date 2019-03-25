EuroBasket 2021 ev sahipliğine 7 aday



İSTANBUL (AA) - Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), 2021 Avrupa Şampiyonası'nın (EuroBasket 2021) ev sahipliği için 7 ülkenin aday olduğunu açıkladı. FIBA'dan yapılan açıklamada, EuroBasket 2021'in ev sahipliği adaylığı için Çekya, Estonya, Almanya, Gürcistan, Macaristan, İtalya ve Slovenya'nın başvurduğu duyuruldu. Ev sahibi ülkelerin temmuz ayında açıklanacağı belirtildi. EuroBasket 2021'in grup aşamasına, son iki turnuvada olduğu gibi 4 ülke ev sahipliği yapacak. Karşılaşmalar, eleme turlarından itibaren ise tek ülkede oynanacak.







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