Euro, Avrupa Birliği Ülkeleri'nin 28 üyesinin 19'unun resmi para birimidir. "euro" adı 1995 yılında seçilmiştir.

Canlı Euro Kuru

Canlı Euro kuru takibi için anasayfamızdan görseldeki kısımdan takip edebilirsiniz.

Euro’ya yatırım yapılır mı?

Yakın zamanda yapılan araştırmalar, euro dışı para birimlerinin bazılarının 2019 yazına göre daha zayıf olduğunu, ancak euro'nun Ağustos 2019'a kıyasla% 10'un üzerinde arttığını gösteriyor, bu da şu anda var olan paranızın en azından bir kısmını euroya çevirmek için iyi bir zaman olduğu anlamına geliyor.

Euro neden bu kadar zayıf?

Yılın başından bu yana euro, ABD doları, İsviçre frangı ve yen karşısında güçlü bir baskı altına girdi. Görüşümüze göre, avronun zayıflığına birkaç faktör katkıda bulundu:

Zayıf ekonomik veriler - beklentilerin aksine,

Euro bölgesi imalatındaki düşüş hız kesmeden devam etti.

Euro ne zaman en yüksek seviyedeydi?

Euro, 2004'te 1,35 dolara yükseldi ve 14 Temmuz 2008'de 1,5916 dolarla ABD doları karşısında en yüksek değerine ulaştı.

Euro 2020 yılı içerisinde yükselecek mi?

Dünyadaki önemli döviz stratejistlerinin görüşüne göre, Avrupa'daki ekonomik toparlanma, düşük siyasi riskler ve Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) önemli bir politika değişikliği olmaması sayesinde euro'nun 2020 boyunca 1,16 dolara yükselebilecek. 19 Avrupa ülkesinde kullanılan euro Cuma günü 1,11 dolardan işlem görüyordu.

Dolar, Euro'dan daha mı güçlü?

Mevcut haliyle, ABD para birimi dünyanın en güçlü döviz kurlarından birine sahiptir. Euro şu anda dolardan daha güçlü olsa da, euronun değerindeki yüksek dalgalanmalar para biriminin istikrarsız olduğunu gösteriyor.

Dolar neden Euro’dan daha güçlü?

Daha güçlü bir Euro, her bir Euro'nun her bir Dolar’dan daha değerli olduğu anlamına gelir, bu kadar basit. Bunun nedeni, her bir para biriminin talebine bağlı olarak, Euro arzının nispeten Dolar’dan düşük olmasıdır. Sonuç olarak, USD'nin değeri diğer para birimlerine göre değeri yüksektir.

100 Euro kaç Dolar?

100 Euro 117,17 ABD dolarına eşittir. (Bugünkü değeri ile)

100 Euro kaç TL?

100 Euro 910,71 Türk Lirasına eşittir. (Bugünkü değeri ile)