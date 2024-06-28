Euro 2024'ü yerle bir edecek gelişme! Avusturya'nın kaptanından olay itiraf geldi...

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2024) Çekya'yı 2-1 devirmesinin ardından son 16'ya kaldı. Ay-yıldızlılar Avusturya ile eşleşti. Avusturya Milli Takım kaptanı Marcel Sabitzel’den maç ile ilgili açıklama geldi.

FUTBOL HABERLERİ I EURO 2024'te Türkiye ile karşılaşacak Avusturya Milli Takım kaptanı Marcel Sabitzer, maçın oynanacağı Leipzig'de en nefret edilen isim.

Verdiği röportajda da bunu itiraf etti.

* Leipzig'deki son maçlar her zaman çok olumsuzdu. Her zaman yuhalandım. Bu beni çoktan etkiledi. Neden bilmiyorum, uzun yıllar kaptan olarak elimden gelenin en iyisini yaptım. Bu beni hayal kırıklığına uğrattı.

* Türkiye maçında çok sayıda Avusturyalı olacak, benim için kesinlikle daha olumlu olacak.

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