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Spor EURO 2024'te son 16 heyecanı başlıyor
Spor

EURO 2024'te son 16 heyecanı başlıyor

Yeniakit Publisher
2024-06-28 10:03:00 -
EURO 2024'te son 16 heyecanı başlıyor

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turu heyecanı yarın (cumartesi) oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak. A Milli Takım, Avusturya ile 2 Temmuz Salı günü mücadele edecek.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) son 16 turu maçları yarın başlayacak.

A Grubu'nda Almanya ile İsviçre, B Grubu'nda İspanya ile İtalya, C Grubu'ndan İngiltere ve Danimarka, D Grubu'nda Avusturya ile Fransa, E Grubu'nda Romanya ile Belçika, F Grubu'nda ise Portekiz ile Türkiye ilk 2 sırada yer alarak adlarını son 16 turuna yazdırdı.

Slovenya, Hollanda, Slovakya ve Gürcistan da en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girerek son 16 turu oynamaya hak kazandı.

Kazanan takımın çeyrek finale çıkacağı etap, yarın 2 müsabakayla başlayacak. TSİ 19.00'da İsviçre ile İtalya, 22.00'de ise Almanya ile Danimarka karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE, AVUSTURYA İLE MÜCADELE EDECEK
ÖNE ÇIKAN VİDEO

A Milli Takım, son 16 turunda Avusturya ile karşılaşacak.

F Grubu'na 3-1'lik Gürcistan galibiyetiyle başlayan ay-yıldızlı ekip, ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup oldu. Milliler, gruptaki son maçında Çekya'yı 2-1 yendi.

Grupta topladığı 6 puanla 2. olan ay-yıldızlılar, son 16 turunda D Grubu lideri Avusturya ile eşleşti.

EŞLEŞMELER VE MAÇ PROGRAMI

Son 16 turunda eşleşmeler ve TSİ maç programı şöyle:

Yarın:

19.00 İsviçre-İtalya (Berlin Olimpiyat Stadı)

22.00 Almanya-Danimarka (BVB Stadı-Dortmund)

30 Haziran Pazar:

19.00 İngiltere-Slovakya (AufSchalke Arena-Gelsenkirchen)

22.00 İspanya-Gürcistan (Köln Stadı)

1 Temmuz Pazartesi:

19.00 Fransa-Belçika (Düsseldorf Arena)

22.00 Portekiz-Slovenya (Frankfurt Arena)

2 Temmuz Salı:

19.00 Romanya-Hollanda (Münih Futbol Arena)

22.00 Avusturya-Türkiye (Leipzig Stadı)

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