EURO 2024 Elemeleri'nde Fransa rekor kırdı! Mahalle maçında böyle skor yok
EURO 2024 Elemeleri'nde Fransa, Cebelitarık'ı 14-0'lık skorla yendi. Fransa, Avrupa Şampiyonası Elemeleri tarihindeki en farklı galibiyeti yaşadı.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde B Grubu'na 2 maçla devam edildi.
B Grubu'nun lideri Fransa, sahasında Cebelitarık'ı 14-0 mağlup etti.
Fransa'nın gollerini Ethan James Santos (kendi kalesine), Marcus Thuram, Warren Zaire Emery, Kylian Mbappe (3), Jonathan Clauss, Kingsley Coman (2), Youssouf Fofana, Adrien Rabiot, Ousmane Dembele, Oliver Giroud (2) kaydetti.
Fransa bu galibiyetle grupta 7'de 7 yapıp puanını 21'e yükseltti. Cebelitarık ise son sırada kaldı.
Fransa'dan rekor
EURO 2024 Elemeleri'nde Fransa, Cebelitarık karşısında aldığı galibiyetle iki farklı rekorun sahibi oldu.
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Almanya'nın 2006'daki rekorunu kırarak Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki en farklı galibiyete ulaşan Fransa, milli takım tarihinin en farklı galibiyetini de almış oldu.
2006'da Almanya, San Marino'yu 13-0 mağlup etmişti.