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EURO 2024 adayı Almanya seçimi kaybedebilir çünkü Mesut ve...

EURO 2024 seçimi bugün yapılıyor, ırkçılıkla suçlanan Almanya Mesut yüzünden kaybedebilir.

27 Eylül 2018 Perşembe 07:53
EURO 2024 adayı Almanya seçimi kaybedebilir çünkü Mesut ve...

Türkiye ve Almanya'nın aday olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı (EURO 2024) düzenleyecek ülke bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde yarın Türkiye saatiyle 15.45'te başlayacak törende açıklanacak.​ UEFA başkan ve yardımcıları ile UEFA yönetim kurulu üyeleri, Türkiye ile Almanya arasında bir seçim yaparak EURO 2024'ün ev sahibini belirleyecek.

Almanya'nın korkusu Mesut Özil vakası : Almanya'nın şansını düşüren faktör UEFA'nın "Irkçılığa Hayır" mottosu ile futbolda ırkçılığa karşı mücadeleyi öne çıkarması. Almanya'nın bu konudaki sabıkası hayli kabarık. En son Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nın öncesinde ve sonrasında Almanya Milli Takımı'nın Türk asıllı oyuncuları Mesut Özil ile İlkay Gündoğan linç kampanyasına maruz kalmıştı.

Almanya Futbol Federasyonunun (DFB) kamuoyunda yapılan ırkçı ve ayrımcı saldırılara karşı iki futbolcusunu korumaması dikkati çekti. Bu süreçte Mesut'a yönelik en büyük baskı ise futbolcuya "tarafını seç" imalarında bulunan DFB Başkanı Reinhard Grindel'den geldi.

Milli takımı bırakma gerekçesinde Grindel'i doğrudan eleştiren Mesut Özil, "Grindel ve onun destekçilerinin gözünde kazandığımızda Alman, kaybettiğimizde göçmenim." ifadesini kullanarak Almanya'daki ırkçılık konusuna vurgu yaptı. Bunun sonucunda Mesut Özil, Almanya Milli Takımı'nı bırakmak zorunda kaldı.

Türk asıllı futbolcunun tutumu ülkede yaşayan göçmenlere de cesaret verdi. Göçmenler bunun üzerine Almanya'da uğradıkları ırkçı ve ayrımcı tutumları "#meTwo" etiketiyle sosyal medyadan paylaştı.

Türkiye'nin EURO 2024'ün ev sahipliği sloganı olan "Birlikte Paylaşalım" ile futbolda ırkçılık ve ayrımcılığa karşı bir duruş sergileniyor.

Türkiye'nin şansı ne kadar? : Türkiye'nin en önemli kozlarının başında modern ve yeni statları geliyor. Türkiye'nin EURO 2024'e ev sahipliği için belirlediği 10 stadın 8'i kullanımda. EURO 2024 için Atatürk Olimpiyat Stadı ve Türk Telekom Stadı (İstanbul), Bursa Büyükşehir Belediye Stadı (Bursa), Antalya Stadı (Antalya), Yeni Eskişehir Stadı (Eskişehir), Gaziantep Stadı (Gaziantep), Konya Büyükşehir Belediye Stadı (Konya), Medical Park (Trabzon), Yeni Kocaeli Stadı (Kocaeli), Ankara Stadı (Ankara) UEFA'ya gönderilen dosyada yer aldı.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 07:53
  1. Trabzon
  2. Konya
  3. Kocaeli
  4. İstanbul
  5. Gaziantep
  6. Eskişehir
  7. Bursa
  8. Antalya
  9. Ankara
  10. almanya
  11. türkiye
  12. mesut özil
  13. euro2024

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