ETÜ’den Ulusal AR-GE İşbirliği

Erzurum Teknik Üniversitesi, Türkiye’nin önde gelen araştırma kuruluşları ile ortak proje çalışması başlatarak stratejik hedefleri doğrultusunda önemli bir başarıya imza attı. Gazi Üniversitesi’nin Ana Proje Yönetici Kuruluşu (APYÖK) olduğuTÜBİTAK 1004-Yüksek Teknoloji Platformu Faz-1 kapsamında desteklenen “Yeni Nesil 3 Boyutlu Yazıcı İmalat Teknolojileri Platformu” başlıklı bilimsel/teknolojik araştırma çalışmasında, Araştırma Proje Yürütücü Kuruluş (APYK) olarak katkı sunacak olan Erzurum Teknik Üniversitesi yeni gelişen 3B yazıcılar alanında Türkiye’nin önemli merkezlerinden biri olmak için önemli bir adım atmış oldu.

Sabancı Üniversitesi ile birlikte Türkiye’nin önde gelen araştırma kuruluşları olan Aselsan, Ermaksan, Roketsan, TUSAŞ, TEI ve, TUBİTAK-MAM’ın dahil olduğu projenin 2. Faz proje önerisi imza töreni Gazi Üniversitesi’nde ETÜ Rektörü Prof.Dr. Bülent Çakmak ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kaymaz’ın katılımı ile gerçekleştirildi.

Erzurum Teknik Üniversitesi, yeni nesil 3B yazıcılardan elde edilecek ürünlerin performanslarını artıracak şekilde üretim parametrelerinin ve topolojilerinin optimizasyonu ile tasarım ve ürünlerin seramik kaplama ile dinamik davranışlarının iyileştirilmesi alanında katkı verecek. Bu amaçla alt proje yürütücüleri olan Prof. Dr. İrfan Kaymaz, Prof. Dr. Fatih Yetim ve Doç. Dr. Fatih Yıldız başkanlığında hazırlanan 3 proje sunulacak.