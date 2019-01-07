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ETSO’dan hastane atağı

Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin atıl durumda kalması veya amacı dışı kullanılmasının önemli bir kayıp olduğunu ifade eden Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, hastanenin kuruluş amacına göre hizmet vermesi gerektiğini söyledi.

07 Ocak 2019 Pazartesi 11:36
ETSO’dan hastane atağı

 Veysi Erdoğan  Elazığ 

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kuruluş amacına göre hizmet vermesi gerektiğini söyledi. Eğitim ve Araştırma Hastanesinin atıl durumda kalması veya amacı dışı kullanılmasının önemli bir kayıp olduğunu ifade eden Arslan, “75 yıldan beri hastane olarak hizmet veren ve bu nedenle bulunduğu lokasyonu cazibe merkezi haline getiren Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin amacı dışı kullanılması veya atıl durumda bekletilmesi hem ilimiz hem de ülkemiz ekonomisi açısından önemli bir kayıptır” dedi.

Elazığ halkının ortak beklentisi

Sivil toplum kuruluşları ve Elazığlıların ortak talepleri doğrultusunda girişimlerinin devam ettiğini belirten Arslan, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Arslan, şöyle devam etti: “Bu görüşmemizin ardından, hazırlamış olduğumuz talep yazımızı, Sağlık Bakanlığımıza, Sağlık Bakan Yardımcımıza, Sayın Valimize, Sayın Belediye Başkanımıza, Sayın Milletvekillerimize ve Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin Elazığ İl Başkanlarına ulaştırarak bu sorunun çözümüne katkı sağlamalarını talep ettik. STK’ların, iş dünyasının ve Elazığ halkının bu ortak beklenti ve talebinin kısa sürede sonuçlanması için girişim ve çalışmalarımız devam edecektir.

Faaliyete giren Elazığ Şehir Hastanesi’nin faaliyete geçmesiyle Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin atıl duruma düştüğünü ifade eden Arslan, şunları söyledi: “Ülkemiz kaynaklarının verimli kullanılması ve toplumun beklentilerinin karşılanması anlamında, Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kuruluş amacına uygun olarak; “1- İhtisas hastanesi, 2- Fırat Üniversitesi’ne devri 3- İkinci basamak hastane” şeklinde değerlendirilmesi talebimizin ivedi olarak gündeme alınması hususunda girişim de bulunduk.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 11:36
  1. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan
  2. Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  3. Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  4. Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci
  5. Sağlık Bakanlığı
  6. STK

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