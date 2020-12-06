  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ETSO'dan Edirne peynirinin Avrupa'ya ihracatına yönelik çalışma
Aktüel

ETSO'dan Edirne peynirinin Avrupa'ya ihracatına yönelik çalışma

Yeniakit Publisher
2020-12-06 11:36:42 -
ETSO'dan Edirne peynirinin Avrupa'ya ihracatına yönelik çalışma

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt, kentte peynir üretiminin geleneksel usullerle yapılmaya devam ettiğini belirterek, 2004 yılında coğrafi işaretle tescillenen ürünün Avrupa'ya ihracatına yönelik çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

Çevrim içi düzenlenen "Sizin Oraların Nesi Meşhur" programına katılan Zıpkınkurt, literatürde beyaz peynirin tanımının "Edirne peyniri" olarak geçtiğini Tekirdağ, Kırklareli ve Ezine'de, Edirne tipi peynir üretimi yapıldığını söyledi.

Peynir üretiminin süt üretimiyle orantılı olarak geliştiğine dikkati çeken Zıpkınkurt, "Edirne'de küçükbaş hayvancılığı teşvik etmemiz lazım. Koyun ve keçi sütü üretimini artırarak daha kaliteli peynir elde edebiliriz. Edirne'de süt ve peynir üretiminin artırılmasını hedefliyoruz." dedi.

Edirne peynirinin lezzetiyle markalaştığını vurgulayan Zıpkınkurt, şunları kaydetti.

"Odamız, 2004 yılında Edirne peynirinin coğrafi işaretini aldı. Edirne'de, Türkiye çapında satış yapan büyük üreticilerimiz var. İddia ediyorum Edirne peynirini tadan, tadını bilen ve damağına değdiren bir daha başka peynir yiyemez."

- "Avrupa'da rahatlıkla pazar bulabiliriz"

Zıpkınkurt, Edirne peynirinin lezzet olarak Avrupa'da tüketilen birçok peynirden daha kaliteli olduğunu ve bu bölgeye açılmaları durumunda pazar sıkıntısı yaşamayacaklarını da vurguladı.

Avrupa ülkelerine ihracata yönelik çalışmalar yaptıklarını dile getiren Zıpkınkurt, "Gümrük Birliği anlaşmalarında süt ürünleri ihracatı sınırlı. Bununla ilgili yeni bir anlaşma yapıldığı takdirde çok rahatlıkla Avrupa'ya Edirne peynirini satabiliriz. Avrupa'da rahatlıkla pazar bulabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran'dan İsrail'e misilleme! MOSSAD yetkilisi öldürüldü
Dünya

İran'dan İsrail'e misilleme! MOSSAD yetkilisi öldürüldü

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de MOSSAD yetkilisi olan Fahmi Hinavi, silahlı saldırı sonucu öldü. Saldırıyı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'n..
O oyuncu metrobüs durağında karakolluk oldu!
Gündem

O oyuncu metrobüs durağında karakolluk oldu! "Ben halkın sanatçısıyım, seni işinden ederim"

Metrobüse binerken bagajıyla turnikesiz bölümden geçen oyuncu Selahattin Taşdöğen, güvenlik görevlilerince durduruldu. Maskesini indiren oyu..
Pakistan Başbakanı Imran Han'dan
Dünya

Pakistan Başbakanı Imran Han'dan "Diriliş Ertuğrul" ve "Yunus Emre" açıklaması

Pakistan Başbakanı İmran Han, ülke halkına, özellikle gençlere eğitim vermek ve iyi rol modeller sağlamak amacıyla Pakistan'da Diriliş Ertuğ..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay