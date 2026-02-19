ETSO’da kritik gündem! Bakanlıklardan gelen yazılar masaya yatırıldı

Erzurum’da iş dünyasını yakından ilgilendiren başlıklar Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu toplantısında ele alındı. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın başkanlığında düzenlenen toplantıda, ilgili bakanlıklar ve üst kuruluşlardan gelen resmi yazılar ve bildirimler ele alındı.

Toplantının ana gündemini, kamu kurumları ve çatı kuruluşlardan odanın çalışma alanına giren konulara dair iletilen talimat ve bilgilendirmeler oluşturdu. Bu kapsamda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Erzurum Valiliği’nden gelen yazılar yönetim kurulu üyeleri tarafından değerlendirildi.

Üyelerin ticari faaliyetlerini ve işleyişini ilgilendiren mevzuat değişiklikleri, duyurular ve idari kararlar üzerinde istişarelerde bulunuldu. Toplantıda, söz konusu bildirimlerin ilgili birimlere ve üyelere aktarılması hususunda yapılacak çalışmalar planlandı.