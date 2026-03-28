Kobi ETSO üyelerine ücretsiz e-Yönetim desteği
Kobi

ETSO üyelerine ücretsiz e-Yönetim desteği

ETSO üyelerine ücretsiz e-Yönetim desteği

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası ile Vakıf Katılım arasında imzalanan iş birliği protokolüyle işletmelerin dijitalleşme süreçlerine yeni bir adım atıldı.

Erzurum’da işletmelerin dijital dönüşümüne katkı sunacak yeni iş birliği resmiyet kazandı. Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile Vakıf Katılım arasında, işletmelerin dijitalleşme süreçlerine ivme katacak yeni bir iş birliği protokolü imzalandı. Anlaşma kapsamında, ETSO üyeleri Vakıf Katılım’ın e-Yönetim Platformu olan p@ket’in sunduğu avantajlardan ücretsiz olarak faydalanabilecek.

 

Tek bir çatı altında toplanacak

KOBİ ve işletmelerin finansal işlemlerini dijital ortamda tek bir çatı altında toplamayı hedefleyen e-Yönetim Platformu p@ket, bankacılık işlemleri ile ön muhasebe uygulamalarını entegre ediyor. Bu sistem sayesinde firmalara operasyonel kolaylık, zaman ve maliyet tasarrufu sunuluyor. İş birliği protokolü; ETSO Yönetim Kurulu Başkanvekili Serhat Kılıç, Vakıf Katılım Karadeniz Bölge Müdürü Ekrem Aydın, Vakıf Katılım Erzurum Şube Müdürü Nurettin Önay ve ETSO Genel Sekreteri Osman Ömeroğlu’nun katılımlarıyla imza altına alındı.

 

Törende konuşan Bölge Müdürü Ekrem Aydın, KOBİ’lerin rekabet gücünü artırmayı ve dijital dönüşüm süreçlerine destek olmayı önceliklendirdiklerini belirtti. Aydın, "Geliştirdiğimiz e-Yönetim Platformu p@ket, işletmelerin finansal ve muhasebesel süreçlerini tek uygulamada birleştiriyor. ETSO ile yaptığımız bu iş birliğinin, bölgedeki işletmelerin dijital dönüşüm yolculuklarına ivme katacağına inanıyor; hepimiz için hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

 

e-dönüşüm maliyetleri düşecek

Protokolün bölge ekonomisine ve kurumsal kapasiteye katkılarına dair değerlendirmelerde bulunan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın ise dijitalleşmenin günümüz ticaretindeki önemine dikkat çekti. Özakalın, "Üyelerimizin e-dönüşüm maliyetlerini düşürecek ve operasyonel süreçlerine ivme katacak bu tür iş birliklerini çok önemsiyoruz. e-Yönetim Platformu sayesinde ETSO üyeleri, finansal süreçlerini çok daha verimli ve güvenli bir şekilde yönetecek. ETSO olarak üyelerimizi yenilikçi çözümlerle buluşturmaya ve rekabet güçlerini artıracak adımlar atmaya devam edeceğiz. Protokolün her iki kuruma ve üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yerli 5G’de KOBİ imzası! Operatörlere 1000’den fazla ürün

Kobi

Yerli 5G’de KOBİ imzası! Operatörlere 1000’den fazla ürün

KOBİ’lerden “tek ruhsat” talebi!

Kobi

KOBİ’lerden “tek ruhsat” talebi!

KOBİ’ler ihracata açılıyor! Doğu Anadolu’da yeni hedef yüzde 50 artış

Kobi

KOBİ’ler ihracata açılıyor! Doğu Anadolu’da yeni hedef yüzde 50 artış

Aydın’da dijital hamle! Esnaf ve KOBİ’ler e-ticarete hazırlanıyor

Kobi

Aydın’da dijital hamle! Esnaf ve KOBİ’ler e-ticarete hazırlanıyor

Rekabetin yeni adresi KOBİ’ler oldu!

Kobi

Rekabetin yeni adresi KOBİ’ler oldu!

