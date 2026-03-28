Trump'tan Erdoğan'a 'İran' övgüsü: Harika bir lider, iyi iş çıkardı!

ABD Başkanı Donald Trump, Miami'de yaptığı açıklamada İran operasyonlarına dair çarpıcı detaylar paylaşırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler yağdırdı. Türkiye'nin süreçteki duruşunu "harika" olarak niteleyen Trump, İran'ın askeri gücünün çöktüğünü iddia etti ve "Sırada Küba var" diyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Yatırım zirvesi için gittiği Miami’de havalimanında basın mensuplarının karşısına geçen Donald Trump, Orta Doğu’daki savaşın gidişatına dair önemli iddialarda bulundu. ABD'nin kimsenin bilmediği gizli ve gelişmiş silahlara sahip olduğunu öne süren Trump, İran tehdidinden arındırılmış bir bölgeye hiç olmadığı kadar yakın olduklarını savundu.

ERDOĞAN VE TÜRKİYE'YE ÖZEL PARANTEZ

Konuşmasında Türkiye’nin savaş sürecindeki tutumuna geniş yer ayıran Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan sitayişle bahsetti. Türkiye'nin "tarafsız kalmayı başararak iyi bir iş çıkardığını" belirten Trump, "Türkiye harikaydı, onlardan istediğimiz şeylerin dışında kaldılar. O (Erdoğan), harika bir lider" ifadelerini kullandı. Ayrıca NATO'ya yönelik eleştirilerini sürdürürken, Türkiye ve Endonezya gibi ülkelerden destek gördüklerini ekledi.

"HÜRMÜZ" YERİNE "TRUMP BOĞAZI" DEDİ

Trump, konuşması sırasında dikkat çeken bir dil sürçmesine imza atarak Hürmüz Boğazı'ndan "Trump Boğazı" olarak bahsetti. Hatasını hemen düzelten ABD Başkanı, durumu fark eden medyayı eleştirmeyi de ihmal etmedi. Öte yandan, mühimmat stoklarına dair tartışmalara değinerek, "Geriye 3 bin 554 hedefimiz kaldı, bunlar da hızlıca tamamlanacak" dedi.

HAMANEY AİLESİ HAKKINDA ŞOK İDDİA

İran’ın liderlik kadrosuna yönelik saldırılara değinen Trump, Ali Hamaney’in öldüğünü, yerine geçen oğlu Mücteba Hamaney’in ise ya öldüğünü ya da durumunun çok kötü olduğunu ileri sürdü. Suudi Arabistan’a yardımları için teşekkür eden Trump, "NATO'nun aksine onlar çok yardımcı oldu" diyerek ittifaka gönderme yaptı.

"SIRADA KÜBA VAR"

Açıklamalarının sonunda şaşırtıcı bir çıkış yapan Trump, "Sırada Küba var. Lütfen bunu söylememişim gibi yapın" diyerek yeni bir askeri veya siyasi hedefin sinyalini verdi. Orta Doğu’da İran teröründen kurtulmuş bir dönemin başladığını savunan Trump, ellerindeki gizli silahların caydırıcılığına vurgu yaptı.

CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Otel odasında mali şube baskın yaparken, Yalım'ın 21..
İran İstihbarat Bakanlığı, Gülistan, Batı Azerbaycan, Kirman, İsfahan ve İlam eyaletlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, ABD ve İsr..
Ülkedeki Müslüman topluluklar ve diğer gruplar, İsrail'in Gazze'ye yapmış olduğu soykırımı, işlemiş olduğu insan hakları ihlallerini eleştir..
