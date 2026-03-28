28 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:







(١٧) قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَٓا اَكْفَرَهُؕ

(١٨) مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُؕ

(١٩) مِنْ نُطْفَةٍؕ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُۙ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla



(17) Kahrolası o insan! Ne kadar da inkârcı!

(18) (Bir düşünse) Allah onu neden yarattı?

(19) Bir spermden yarattı da ona şekil verdi.

(Abese Suresi, 80/17-18-19) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ:



Burada “Kahrolası o insan!” şeklindeki yergi ifadesiyle genel olarak insanlığın değil, Hz. Peygamber’le yaptıkları tartışmalarda yeniden dirilmeyi inkâr eden putperestlerin, bir rivayete göre özellikle Ebû Leheb’in oğlu Utbe’nin kastedildiği belirtilmektedir. Âyetlerde gerek söz konusu kişiye gerekse yeniden dirilme konusunda tereddüdü olan herkese, insanın hiç yokken varlık alanına nasıl çıkarıldığı hatırlatılmakta, böylece insanlar düşünme ve inanmaya teşvik edilmektedir.



“Sonra ona yolu kolaylaştırdı” meâlindeki âyeti müfessirler “Ana rahminden çıkmayı kolaylaştırdı” veya “Hayır yahut şer yolunu seçme imkânı verdi” şeklinde yorumlamışlardır. Taberî âyetin bağlamını dikkate alarak birinci yorumu tercih etmiştir (bk. XXIX, 35).

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri



ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)



“Mâlâyânîyi (kendisini doğrudan ilgilendirmeyen şeyi) terketmesi, kişinin iyi Müslüman oluşundandır.”



Kaynak: Tirmizî, Zühd 11





