  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İSLAM 28 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

28 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
28 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü ve Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (28 Mart 2026)

VAHYİN DİLİNDEN:



(١٧) قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَٓا اَكْفَرَهُؕ
(١٨) مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُؕ
(١٩) مِنْ نُطْفَةٍؕ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُۙ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(17) Kahrolası o insan! Ne kadar da inkârcı!
(18) (Bir düşünse) Allah onu neden yarattı?
(19) Bir spermden yarattı da ona şekil verdi.

(Abese Suresi, 80/17-18-19)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

Burada “Kahrolası o insan!” şeklindeki yergi ifadesiyle genel olarak insanlığın değil, Hz. Peygamber’le yaptıkları tartışmalarda yeniden dirilmeyi inkâr eden putperestlerin, bir rivayete göre özellikle Ebû Leheb’in oğlu Utbe’nin kastedildiği belirtilmektedir. Âyetlerde gerek söz konusu kişiye gerekse yeniden dirilme konusunda tereddüdü olan herkese, insanın hiç yokken varlık alanına nasıl çıkarıldığı hatırlatılmakta, böylece insanlar düşünme ve inanmaya teşvik edilmektedir.

“Sonra ona yolu kolaylaştırdı” meâlindeki âyeti müfessirler “Ana rahminden çıkmayı kolaylaştırdı” veya “Hayır yahut şer yolunu seçme imkânı verdi” şeklinde yorumlamışlardır. Taberî âyetin bağlamını dikkate alarak birinci yorumu tercih etmiştir (bk. XXIX, 35).

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri
 

ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem) 

“Mâlâyânîyi (kendisini doğrudan ilgilendirmeyen şeyi) terketmesi, kişinin iyi Müslüman oluşundandır.”

Kaynak: Tirmizî, Zühd 11

GÜNÜN SÖZÜ:


GÜNÜN FOTOĞRAFI:

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23