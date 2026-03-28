Enerjide tüm dengeleri bozacak keşif! 11 milyon tonluk buluş dünyayı titretti: Ülkenin kasası dolup taşacak
Çin, Sichuan Eyaleti’nde gerçekleştirdiği keşifle dünyanın en büyük ikinci nadir toprak elementi yatağını bulduğunu açıklayarak küresel piyasalarda deprem etkisi oluşturdu. 11,46 milyon ton nadir toprak elementinin yanı sıra milyonlarca ton florit ve barit içeren bu dev saha, teknoloji üretiminde Çin’in elini rakipsiz hale getirecek. Bu stratejik hamlenin, özellikle akıllı telefon, batarya ve savunma sanayii bileşenlerinde Batı’nın Çin’e olan bağımlılığını artırması bekleniyor.