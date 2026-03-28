Enerjide tüm dengeleri bozacak keşif! 11 milyon tonluk buluş dünyayı titretti: Ülkenin kasası dolup taşacak
Çin, Sichuan Eyaleti’nde gerçekleştirdiği keşifle dünyanın en büyük ikinci nadir toprak elementi yatağını bulduğunu açıklayarak küresel piyasalarda deprem etkisi oluşturdu. 11,46 milyon ton nadir toprak elementinin yanı sıra milyonlarca ton florit ve barit içeren bu dev saha, teknoloji üretiminde Çin’in elini rakipsiz hale getirecek. Bu stratejik hamlenin, özellikle akıllı telefon, batarya ve savunma sanayii bileşenlerinde Batı’nın Çin’e olan bağımlılığını artırması bekleniyor.

Çin, enerji ve teknoloji sektörlerinde tüm dengeleri alt üst edecek devasa bir keşfe imza atarak dünyanın en büyük ikinci nadir toprak elementleri yatağını bulduğunu açıkladı.

People’s Daily gazetesinin haberine göre, Sichuan Eyaleti’nin Mianning İlçesi’ndeki Maoniuping maden sahasında yapılan araştırmalar sonucu, bölgedeki kanıtlanmış kaynak miktarının 11,46 milyon tona ulaştığı bildirildi.

Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından resmiyet kazandırılan bu keşif, sadece nadir toprak elementiyle sınırlı kalmıyor.

Maden sahasında ayrıca, geleceğin endüstrileri için kritik öneme sahip 27,14milyon ton florit ile petrol ve gaz arama faaliyetlerinin vazgeçilmezi olan 37,23 milyon ton barit kaynağı tespit edildi.

