Çanakkale’nin gazi kalesine altın ödül! Seddülbahir dünya sahnesine çıktı
Çanakkale Savaşları’nın ilk şehitlerinin verildiği, itilaf devletlerinin 3 Kasım 1914’te ilk bombaladığı yer olan Seddülbahir Kalesi restorasyon çalışmalarının ardından uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attı.

Çanakkale Savaşları’nın izlerini taşıyan Seddülbahir Kalesi, bir asır sonra ayağa kaldırılan haliyle bu kez uluslararası bir ödülle dikkatleri üzerine çekti.

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bir asır sonra restorasyon çalışmalarıyla ayağa kaldırılan, Çanakkale Boğazı'nı geçmek isteyen itilaf devletlerin 3 Kasım 1914'te ilk bombaladığı yer olan ilk şehitlerin verildiği Seddülbahir Kalesi, Wonder Global Design Awards 2025 Ödülleri'nde ‘Mimarlık-Kültürel/Toplumsal Mimarlık (Müzeler, Sergi Yapıları ve Pavyonlar)' kategorisinde altın ödüle layık görüldü. IV. Mehmet'in annesi Hatice Turhan Sultan tarafından yaptırılan Kale 17. Yüzyıl kalesidir. Tarihin en kanlı savaşları arasında yer alan ve Mehmetçiğin kahramanlığı sayesinde 'Çanakkale Geçilmez' destanının yazıldığı Çanakkale Savaşları'nda, Gelibolu Yarımadası'ndaki Seddülbahir Kalesi, boğazın güvenliğinde çok önemli rol oynadı. 108 yıl önce 'yedi düvel'e karşı Mehmetçik ile beraber karşı koyan kale, isabet eden top atışlarıyla gazi oldu.

Çanakkale Boğazı'nı geçmek isteyen itilaf devletlerinin gemilerinden atılan top mermileri ile büyük hasar alan Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Seddülbahir Kalesi, aradan geçen bir asırlık zaman diliminde doğa şartları nedeniyle zarar gördü. Harap haldeki kaleyi ayağa kaldırıp, açık hava müzesi haline getirmek için Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nca 2015 yılında başlatılan restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmaları tamamlandı. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'inci yıldönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ziyarete açıldı. Seddülbahir Kalesi Müzesinde, ziyaretçiler kalenin 17. yüzyıldan bugüne kadar ki tarihi hakkında bilgilendiriliyor. Ziyaretçiler, Çanakkale Savaşları'nın ilk şehitlerinin yer aldığı kabristanı ziyaret edip, 1915 Çanakkale Savaşları'nın bu kalede yaşanan kısımlarını, o dönemin savaş malzemelerini, belgelerini inceleyebiliyor. Seddülbahir Kalesinin restorasyon ve kazı çalışmaları sırasında çıkan Osmanlı asker künyeleri, Fransız cep saati, Osmanlı el bombası, Krupp topu namlu temizleme harbisi, Fransız ve Senegal asker palaları, Osmanlı mavzer süngüleri, Osmanlı süngü kını, Osmanlı palaska barutluğu, Osmanlı, Fransız ve Avustralya Asker Üniforması kol düğmeleri, mermiler ve Fransız mühimmat sandığı ile savaşın izleri yaşatılıyor.

25 yıl süren araştırma, belgeleme, projelendirme ve uygulama çalışmalarının son sekiz yılında proje yürütücülüğünü üstlenen Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının ilk master projesi olarak Cumhuriyetin 100. Yılında tamamlanarak ziyarete açılan Seddülbahir Kalesi mimari koruma ve çağdaş müzecilik anlayışını bir araya getiren dönüşümüyle uluslararası bir başarıya imza attı. Kale, dünya çapında mimarlık ve tasarım projelerini ödüllendiren Wonder Global Design Awards 2025 kapsamında önemli bir ödüle layık görüldü. Wonder Global Design Awards; mimarlık, iç mekân tasarımı, ürün tasarımı ve kültürel projeler gibi farklı alanlarda yenilikçi ve etkili tasarım çalışmalarını uluslararası bir jüri tarafından değerlendirerek ödüllendiren prestijli bir organizasyon. Farklı ülkelerden mimarlar, tasarımcılar ve akademisyenlerden oluşan jüri; projeleri estetik değer, işlevsellik ve toplumsal katkı gibi kriterler doğrultusunda değerlendiriliyor. Bu kapsamda KOOP Architects tarafından tasarlanan Seddülbahir Kalesi projesi, ‘Mimarlık-Kültürel/Toplumsal Mimarlık (Müzeler, Sergi Yapıları ve Pavyonlar)' kategorisinde altın ödül kazandı.

Bu kez İran değil! Dünyaya duyurdular: İsrail'i vurduk
Dünya

Bu kez İran değil! Dünyaya duyurdular: İsrail'i vurduk

Hizbullah'tan yapılan açıklamada "İsrail ordusuna ait hedeflere 48 saldırı düzenledik" ifadeleri kullanıldı.

CHP’li Tezcan, fuhuşçu başkanın otel görüntülerine fena bozuldu! "Bu hem suç, hem vicdansızlık hem de ahlaksızlıktır!"
Gündem

CHP’li Tezcan, fuhuşçu başkanın otel görüntülerine fena bozuldu! “Bu hem suç, hem vicdansızlık hem de ahlaksızlıktır!”

CHP’li Bülent Tezcan, CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın 21 yaşındaki metresiyle otel odasında yakalanmasına dair görüntülerin medyaya..
Akıllara zarar açıklama! Özgür’den Uşak Belediye Başkanının rezilliğine ilk yorum
Gündem

Akıllara zarar açıklama! Özgür’den Uşak Belediye Başkanının rezilliğine ilk yorum

Uşak Belediyesi'ne yapılan rüşvet operasyonu kapsamında metresi ile basılan Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında CHP Genel Başkanı Özgür Öz..
Gece yarısı gelen haber her şeyi değiştirebilir! Trump'tan bölgedeki ateşi söndürecek veya harlayacak o hamle!
Gündem

Gece yarısı gelen haber her şeyi değiştirebilir! Trump'tan bölgedeki ateşi söndürecek veya harlayacak o hamle!

Küresel siyasetin merkezinde yer alan isim, İran'a yönelik askeri harekat planlarını son dakikada askıya aldığını duyurdu. İran yönetiminde..
Sağlık Bakanı itiraf etti! 'DTP aşıları çocukları öldürdü'
Dünya

Sağlık Bakanı itiraf etti! 'DTP aşıları çocukları öldürdü'

ABD Sağlık Bakanı Kennedy Jr, DTP aşılarının (Difteri Tetanoz Boğmaca) Afrika'da özellikle kız çocuklarını öldürdüğünü açıkladı. ..
Siyonistlerin lojistik damarı kesildi! İran füzeleri ABD üslerine sızdı, dev yakıt uçakları alev topuna döndü!
Gündem

Siyonistlerin lojistik damarı kesildi! İran füzeleri ABD üslerine sızdı, dev yakıt uçakları alev topuna döndü!

Coğrafyasını kana bulayan şer ittifakına karşı İran'dan sarsıcı bir hamle geldi. "Gerçek Vaad 4" operasyonu kapsamında havalanan füzeler ve ..
