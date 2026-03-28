  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
BBP lideri Destici meydan okudu: Bu kahpe bir pusu, kapatılmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz Kan ve saç örneği vermişti: Hande Erçel'in ifadesi ortaya çıktı! Haftada iki günü internette geçiyoruz “Ülkeniz için savaşır mısınız?” anketi olay oldu! İşte “Vatanım uğruna can veririm” diyen milletler ve Türkiye’nin sıralaması Galata Kulesi davasında mahkemeden İBB'ye ret kararı Hakan Fidan’dan flaş “savaş” açıklaması Baharın en güzel hali! Güzeldere Vadisi çiğdemlerle renklendi Vatandaşların çilesi bitiyor! 1 Nisan'dan sonra tarih oluyor! Pek çok evde bulunuyordu! Türk mobilya devi resmen iflas etti ABD'de şaşırtan karar: Bağımlıyım dedi 3 milyon dolar kazandı!
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD'de şaşırtan karar: Bağımlıyım dedi 3 milyon dolar kazandı!

ABD'de mahkeme Meta ile Youtube'un, tasarım özellikleri nedeniyle kullanıcısını bağımlı hale getirdiği için 3 milyon dolar ödemesine hükmetti.

#1
San Francisco'da görülen davada mahkeme heyeti, Meta ve YouTube'un 20 yaşındaki bir kullanıcıyı tasarım özellikleriyle "bağımlı hale getirdiği" ve zarar verdiği gerekçesiyle açılan davada kararını açıkladı.

#2
Mahkeme heyeti, söz konusu platformların kullanıcısına acı ve ıstırap ile diğer mali yükler getirmesi nedeniyle 3 milyon dolar tazminat ödemelerine karar verdi. Kararda, tazminatın yüzde 70'inin Meta, kalan kısmın ise YouTube tarafından ödenmesine hükmedildi.

#3
KAYGI VE DEPRESYONA SÜRÜKLEDİĞİ İDDİASI Davacı K.G.M, Meta ile YouTube'un sonsuz kaydırma ve algoritmik içerik önerileri gibi özellikleri nedeniyle kendisini bağımlı hale getirdiği, kaygı ve depresyona sürüklediği iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu.

#4
Davada, söz konusu sanal medya platformlarının sigara ya da sanal bahis ortamları kadar bağımlılık oluşturan ürünler tasarladığı öne sürülmüştü. Öte yandan, New Mexico'da görülen ayrı bir davada ise mahkeme, dün, Meta'yı, platformlarındaki çocuk güvenliği önlemleri konusunda kullanıcıları yanılttığı gerekçesiyle 375 milyon dolar para cezası ödemesine karar vermişti./ kaynak: internethaber

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23