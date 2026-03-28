Dünya Reuters sızdırdı, dünya şokta: ABD, İran füzelerinin sadece üçte birini vurabildi!
Reuters sızdırdı, dünya şokta: ABD, İran füzelerinin sadece üçte birini vurabildi!

Reuters'ın ABD'li istihbarat kaynaklarına dayandırdığı habere göre, ağır bombardımana rağmen İran’ın füze ve İHA stoklarının yalnızca üçte biri imha edilebildi. Pentagon’da "Tomahawk" mühimmatı endişe verici seviyeye düşerken, bölgedeki hava savunma sistemlerinin kapasitesi de alarm veriyor.

ABD’nin İran’a yönelik 28 Şubat’ta başlattığı hava harekatının gerçek bilançosu tartışmalara yol açtı. Reuters’a konuşan beş üst düzey ABD’li yetkili, bombardımanların yer altı tünelleri ve sığınaklardaki füzeleri hedef aldığını ancak stokların büyük kısmının hala sağlam olduğunu teyit etti. İstihbarat verileri, hem füze hem de İHA kapasitesinin sadece %33’lük kısmının kesin olarak imha edilebildiğini ortaya koydu.

TRUMP VE PENTAGON ARASINDA VERİ ÇELİŞKİSİ

İstihbarat raporları ile Beyaz Saray arasındaki söylem farkı dikkat çekiyor. Başkan Donald Trump, "İran’ın fırlatacak çok az roketi kaldı" diyerek kapasitenin neredeyse bittiğini savunurken; Pentagon yetkilileri saldırıların %90 azaldığını, üretim tesislerinin ise %66’sının vurulduğunu iddia ediyor. Ancak uzmanlar, kalan %1'lik tehdidin bile milyar dolarlık gemileri batırabileceği konusunda uyarıyor.

TOMAHAWK STOKLARI ERİYOR: 850 FÜZE FIRLATILDI

The Washington Post’un analizine göre, son 4 haftada İran hedeflerine 850’den fazla Tomahawk füzesi gönderildi. Birim maliyeti 3.6 milyon dolar olan ve üretimi 2 yıl süren bu füzelerin stokları "endişe verici" düzeye indi. Savaş öncesi 3 bin ile 4 bin 500 adet olan envanterin yaklaşık dörtte birinin bir ayda tüketilmesi, ABD’nin Hint-Pasifik gibi diğer kritik bölgelerdeki gücünü zayıflatma riski taşıyor.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ ALARM VERİYOR

Bölgedeki saldırıları durdurmak için binden fazla hava savunma füzesi kullanan ABD ve müttefiklerinde stok açığı büyüyor. İngiliz RUSI enstitüsünün verilerine göre; İsrail’in elindeki Arrow 2 ve 3 stoklarının %80’i, David’s Sling füzelerinin %54’ü ve THAAD sistemlerinin %45’i tüketildi. Körfez ülkelerini koruyan Amerikan THAAD sistemlerinde ise tüketim oranı %60’a ulaştı.

"YÜZDE 1 BİLE KABUL EDİLEMEZ"

Mühimmat açığının kapatılmasının yıllar sürebileceği değerlendirilirken, Başkan Trump kapasiteyi büyük oranda çökerttiklerini yineleyerek şu ifadeleri kullandı: "Füzeleri yüzde 99 oranında imha etsek bile, geriye kalan yüzde 1’lik tehdit kabul edilemez. Bu, milyar dolarlık bir geminin vurulması anlamına gelebilir."

Milli iradeyi hiçe sayan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) disiplinini sarsmaya yeltenen cunta heveslisi sözde teğmen fitnesscı çıktı...
CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Otel odasında mali şube baskın yaparken, Yalım'ın 21..
Küresel siyasetin merkezinde yer alan isim, İran'a yönelik askeri harekat planlarını son dakikada askıya aldığını duyurdu. İran yönetiminde..
