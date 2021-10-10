Etsiz patlıcan yemeği tarifi | Patlıcan yemeği nasıl yapılır?
Sulu yemek tarifi | Akşam yemeği için leziz ve sağlıklı bir tarif arayanlar 'Patlıcan yemeğe nasıl yapılıyor?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, patlıcan yemeği için hangi malzemeler gerekli? Tam ölçülü patlıcan yemeği tarifi
Hafif ve leziz bir akşam yemeği istiyorsanız; mutlaka patlıcan yemeğini denemelisiniz. İşte, denenmiş tam ölçülü patlıcan yemeği tarifi
Patlıcan yemeği tarifi
Malzemeler:
- 4 adet patlıcan
- 1 adet soğan
- 2 adet yeşil biber
- 2 adet kırmızı biber
- 3 adet domates
- 1,2 çay bardağı zeytinyağı
- Tuz
- Karabiber
Patlıcan yemeği nasıl yapılır?
Öncelikle patlıcanları alacalı soyup küp küp kesin. Ardından patlıcanları 20 dakika kadar tuzlu suda bekletin.
Soğanı küçük küçük doğrayın. Biberleri halka halka kesin.
Zeytinyağını tencereye alın ve soğanı soteleyin.
Soğanlar pembeleşince biberleri ekleyip 4-5 dakika daha kavurun.
Domatesleri de ilave edin.
Patlıcanları da süzüp ekleyin.
Baharat ve 1 su bardağı sıcak suyu tencereye alın.
Tencerenin kapağını kapatın ocağın altını kısın.
Patlıcanlar yumuşayınca ocağı kapatın.
Servis aşamasında yemeği maydanoz ya da dereotu ile süsleyebilirsiniz.
Afiyet olsun.