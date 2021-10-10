  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Etsiz patlıcan yemeği tarifi | Patlıcan yemeği nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Etsiz patlıcan yemeği tarifi | Patlıcan yemeği nasıl yapılır?

Sulu yemek tarifi | Akşam yemeği için leziz ve sağlıklı bir tarif arayanlar 'Patlıcan yemeğe nasıl yapılıyor?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, patlıcan yemeği için hangi malzemeler gerekli? Tam ölçülü patlıcan yemeği tarifi

Yeniakit Publisher
2021-10-10 16:57:00 -
Etsiz patlıcan yemeği tarifi | Patlıcan yemeği nasıl yapılır?

Hafif ve leziz bir akşam yemeği istiyorsanız; mutlaka patlıcan yemeğini denemelisiniz. İşte, denenmiş tam ölçülü patlıcan yemeği tarifi

Patlıcan yemeği tarifi

Malzemeler:

  • 4 adet patlıcan
  • 1 adet soğan
  • 2 adet yeşil biber
  • 2 adet kırmızı biber
  • 3 adet domates
  • 1,2 çay bardağı zeytinyağı
  • Tuz
  • Karabiber

Patlıcan yemeği nasıl yapılır?

Öncelikle patlıcanları alacalı soyup küp küp kesin. Ardından patlıcanları 20 dakika kadar tuzlu suda bekletin.

Soğanı küçük küçük doğrayın. Biberleri halka halka kesin.

Zeytinyağını tencereye alın ve soğanı soteleyin.

Soğanlar pembeleşince biberleri ekleyip 4-5 dakika daha kavurun.

Domatesleri de ilave edin.

Patlıcanları da süzüp ekleyin.

Baharat ve 1 su bardağı sıcak suyu tencereye alın.

Tencerenin kapağını kapatın ocağın altını kısın.

Patlıcanlar yumuşayınca ocağı kapatın.

Servis aşamasında yemeği maydanoz ya da dereotu ile süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay