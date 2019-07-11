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Etriye nedir ne işe yarar?

Etriye nasıl bağlanır, etriye nasıl yapılır, etriye nasıl okunur, etriye nasıl kullanılır, etriye hesabı nasıl yapılır, etriye sayısı nasıl hesaplanır? Marmara'da kuvvetli depremin olacağı uyarılarının yapıldığı şu günlerde vatandaş binaların sağlam olup olmadığını merak ederken inşaatlarda kullanılan etriyenin ne olduğu en çok araştırılan konuların başında geliyor. Btonerme yapılarda kolan ve kirişlerde yatay donatı olarak kullanılan, elemanlara gelen kesme kuvvetlerine karşı dayanım sağlayan elamanlardır.

11 Temmuz 2019 Perşembe 15:30
Etriye nedir ne işe yarar?

Etriye nasıl bağlanır, etriye nasıl yapılır, etriye nasıl okunur, etriye nasıl kullanılır, etriye hesabı nasıl yapılır, etriye sayısı nasıl hesaplanır? Marmara'da kuvvetli depremin olacağı uyarılarının yapıldığı şu günlerde vatandaş binaların sağlam olup olmadığını merak ederken inşaatlarda kullanılan etriyenin ne olduğu en çok araştırılan konuların başında geliyor. Btonerme yapılarda kolan ve kirişlerde yatay donatı olarak kullanılan, elemanlara gelen kesme kuvvetlerine karşı dayanım sağlayan elamanlardır.

Elemanların ve genel olarak yapının daha sünek davranması için sıkılaştırma ve boyuna donatılarında burkulmasını engellemek için (sargılama) kullanılır. Deprem yönetmeliğince iki ucu da 135 derece kvırılarak koyuna donatıların tutulması ve etriyenin açılması sağlanmalıdır. Güvenliği artırmak için etriye kancaları, kirişlerde her zaman basınç bölgesi tarafında bulunmalıdır. Ayrıca şaşırtmalı düzenlemede bir diğer temel ilkedir.

 

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 15:30
  1. Etriye nedir ne işe yarar
  2. Etriye kolu
  3. Etriye bükme kolu
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  5. Etriye nasıl bağlanır
  6. etriye nasıl yapılır
  7. etriye nasıl okunur
  8. etriye nasıl kullanılır
  9. etriye hesabı nasıl yapılır
  10. etriye sayısı nasıl hesaplanır

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