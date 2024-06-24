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Yerel Etrafını hemen örtülerle çevirdiler! İstanbul’da AVM’de korkunç olay
Yerel

Etrafını hemen örtülerle çevirdiler! İstanbul’da AVM’de korkunç olay

Yeniakit Publisher
2024-06-24 17:06:00 - 2024-06-24 17:08:41

İstanbul Bakırköy’deki AVM’de bir vatandaş 3. kattan atlayarak intihar etti.

İstanbul Bakırköy’deki AVM’de bir vatandaş 3. kattan atlayarak intihar etti.
İstanbul Bakırköy’de bir AVM’de intihar olayı yaşandı. Henüz kimliği belli olmayan bir vatandaş AVM’nin 3. katından zemine çakıldı.

AVM’deki vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşayarak hemen 112’ye haber verdi. İntihar eden şahıs ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Sosyal medyada yayılan videoda şahsın etrafının örtülerle örüldüğü görüldü.

Şahsın sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama geldi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

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