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ETOS’dan ‘Kadına Şiddetle’ ilgili açıklama

Eskişehir Toplum ve Sanat Derneği (ETOS) tarafından, son günlerde kadına şiddet artması nedeniyle yapılan açıklamada, "Toplumun en önemli konusu olan kadına karşı şiddeti önemsiyor ve bundan sonra birden fazla çığlıkların oluşmaması için elimizden ne geliyorsa yapacağımıza söz veriyoruz" diye belirtildi.

27 Ağustos 2019 Salı 14:26
ETOS’dan ‘Kadına Şiddetle’ ilgili açıklama

Eskişehir Toplum ve Sanat Derneği (ETOS) tarafından, son günlerde kadına şiddet artması nedeniyle yapılan açıklamada, "Toplumun en önemli konusu olan kadına karşı şiddeti önemsiyor ve bundan sonra birden fazla çığlıkların oluşmaması için elimizden ne geliyorsa yapacağımıza söz veriyoruz" diye belirtildi.


Dernek binasındaki dernek üyelerinin de katılımı ile bir açıklamada yapan Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin Akçar, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde erk-egemen sistemin ekonomi politikası, savaş ve şiddet altında yönetim adına dayattığı baskı, eşitsizlik, hak ihlalleri ve erkeğin kadına yönelttiği şiddetin her geçen gün arttığını belirtti. Kadının bedeni, kimliği ve emeği üzerindeki baskıların yoğunlaştığını anlatan Hüseyin Akçar, "Her geçen gün artan şiddet ve ölüm haberleri, bizleri korkutmaya devam ediyor. Bu olaylara karşı bir şey yapamayıp, üstü kapatılmaya çalışılsa ve kulaklarımızı tıkasak da her geçen gün sistemin kadınlar üzerindeki baskısı ve politikaların uygulanamaması kadınların yükselen çığlıklarını daha da arttırıyor. Biz ise her seferinde irkilmekle ve protesto etmekle kalıyoruz. Bu çığlıklara maalesef yenisi eklendi. Kırıkkale’de eski eşi Fedai Varan tarafından öldürülen Emine Bulut, saldırı sonrası ’Ben ölmek istemiyorum’ derken, Bulut’un 10 yaşındaki kızı F.B.B.’nin ’Anne lütfen ölme’ diyerek ağladığına hepimiz şahit olduk. Her yıl taciz, tecavüz kadın cinayeti ve bunun gibi türlü toplumsal, ekonomik, psikolojik ve fiziksel şiddetlere maruz kalan kadınlar rakamlarla anılırken diğer yandan erkeğin şiddeti ile mücadele eden kadınların sayısı gittikçe artmakta ve örgütlü mücadelenin değeri daha fazla önem kazanmaktadır. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve nihayetinde son bulması toplumsal barışı ve refahı ardından getirecektir. Bu nedenle; Devletin kadınlara yönelik her türlü şiddet eylemini açık bir şekilde kınaması ve cinsiyetçi dil, eylem ve uygulamalardan uzaklaşmasını talep ediyoruz. Bunun yanında cinsiyetçi ve kadın erkek eşitliğini hükümsüz kılan yasal düzenlemelerin ve uygulamaların kaldırılmasını, konu ile ilgili çalışmaların ise kadın örgütleriyle birlikte hayata geçirilmesinin önemini vurguluyoruz" dedi.


Akçar, açıklamasında, "1 Ağustos 2014’te yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi’nin sözde değil uygulamada yürürlüğünün sağlanmasını vurguluyoruz. İstanbul Sözleşmesi ile kadının yaşam hakkı garanti altına alınmıştır. Ve şiddeti insan hakkı olarak tanımlamaktadır. Kanunların yanında insanların üzerinde kadına karşı olan olumsuz tavrın da kaldırılması gerekmektedir. Bu olay da ancak sanat eliyle yürütülecektir. Sanatın rehabilite gücü şiddeti ortadan kaldıracaktır. Buna inancımızla Eskişehir Toplum ve Sanat Derneği ailesi olarak toplumun en önemli konusu olan kadına karşı şiddeti önemsiyor ve bundan sonra birden fazla çığlıkların oluşmaması için elimizden ne geliyorsa yapacağımıza söz veriyoruz. Olması gereken uygulamaların takipçisi olacağımıza inancımızı yineliyoruz. Kadına yönelik her türlü şiddet ve baskıyı kınıyoruz. ETOS olarak tüm gücümüzle etkin şekilde kadına yönelik şiddetle mücadeleye sanatsal boyutta devam edeceğiz. Tüm ilçe belediyeleri ve mahalle muhtarları ile ortak çalışma yapıp kadın danışma merkezlerinde bu konuda sanatsal faaliyetler aracılığı ile bu konuların açıklanmasını sağlayacağız ve kadına karşı şiddetin önlenmesi için kadının daha etkin korunmasına ve saldırgan tarafın daha sıkı tedbirlerle suç işlemesinin önüne geçilmesi yönünde yasa değişikliğinden kolluk kuvvetlerinin uyarılmasına kadar her türlü önlemin alınması için mücadele edeceğiz’’ diye belirtti.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 14:26
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