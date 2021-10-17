Etli pilav nasıl yapılır?
Bu etli pilav tarifini bir kenara not edin. Sofralarınızı süsleyecek.
Bu etli pilav tarifini bir kenara not edin. Sofralarınızı süsleyecek.
Malzemeler
- 300 gr kuşbaşı et
- 2 su bardağı pirinç
- 1 çay bardağı su
- 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- Tuz, karabiber
- 3 su bardağı su
Yapılışı
Kuşbaşına bir çay bardağı su eklenerek yumuşayıncaya kadar haşlanır. Et suyunu çekince sıvı yağ eklenir. Tuzu, karabiberini atıp kavrulur. Tereyağı ilave edilir, yağ eridikten sonra yıkanmış pirinç katılıp biraz kavrulur. 3 su bardağı su ilave edilir. Su kaynadıktan sonra, ocağın altı kısılır ve tencerenin kapağı kapalı şekilde pirinç suyunu çekene kadar pişirilir. Afiyet olsun.