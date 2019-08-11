Etle bulaşabilecek 6 hastalığa dikkat edin!

Kırmızı et, dikkat edilmediği ve veteriner kontrolünde olmadığı takdirde, büyük tehlikeleri beraberinde getirebilir. Bu nedenle, olası bütün problemleri göz önünde bulundurarak et kesilmelidir. Kesilecek hayvanın veteriner kontrolünden geçmesi ve hasta olmamasına dikkat etmelisiniz. Güvenilir bulmadığınız yerden kesinlikle alışveriş yapmayın.

Kırmızı etle bulaşabilecek 6 hastalık

Salmonella

Etle bulaşan en tehlikeli hastalıkların başında, salmonella gelir. Dünya ve Türkiye sıralamasında her daim bir numaradadır. Yıllar önce salmonella, tifo hastalığını meydana getirirken, son zamanlarda yerini hazımsızlık ve bağırsak problemlerine bıraktı. Salmonella enfeksiyonlarının belirtisi şiddetli karın ağrıları, bulantı ve ishaller şeklinde gelişebilir. Ölümcül olmayabilir, ama tehlikeli bir hastalıktır. Çünkü bağırsaklarda taşıyıcılığa yol açabilir.

E-coli enfeksiyonu

Toplu et yenen okul, yemekhane gibi bölgelerde sıklıkla görülür. Genelde zehirlenmeler e-coli enfeksiyonu sonucunda meydana gelir. Hayvanın bağırsaklarındaki enfeksiyonun, etine geçmesi sonucunda ortaya çıkar ve pişmemiş et yiyen kişiler çok çabuk etkilenirler.

Brusella

E-coliden sonra ciddi bir enfeksiyondur. Ateş yorgunluk, iştahsızlık, kilo kaybı, baş ağrısı, gece terlemesi, yaygın kas ve eklem ağrıları ile görülür. Düşük yapan hayvanların doğumlarını gerçekleştiren kişilere çok çabuk geçmektedir. Bu nedenle hayvancılıkla uğraşan kişilerin çoğunda kolaylıkla oluşur ve meslek hastalığı olarak bilinir. Üreticiden, toplumada çok kısa süre içerisinde bulaşır. İyi pastörize edilmeyen süt, süt ürünleri ve özellikle taze peynir diye adlandırılan peynirlerin tüketilmesiyle kolaylıkla bu virüsü kapabilirsiniz. Ancak 80 dereceyle kaynatıldığında brusella virüsü yok olur.

Toksoplazma

Bu virüs, çiğ ya da az pişmiş etlerden geçer. Gebelik esnasında bir poblem yaşayan hayvanlar bu virüsü taşırlar. Aynı şekilde doğan hayvanda bu virüsten nasibini alır. Dolayısıyla, bilmediğiniz ve ya güvenmediğiniz yerlerden, kesmek için hayvan almamaya özen gösterin.

Q ateşi

Başta akciğer olmak üzere birçok organda ciddi hasarlar oluşturur. Deri teması ve solunum yoluyla kolayca bulaşan bir hastalıktır.

Tenya

Boğumlu bir virüs yapısına sahip olan tenya, her boğumunda bir bakteri çeşidi taşır. Solucanımsı bir yapısı vardır ve dışkıda fark edilir. Nadiren karın üst bölgesinde ağrı, ishal, bulantı, kilo kaybı görülebilir. Çok ciddi olmasada, bağırsak ve böbreklerde tıkanıklık oluşturabilir.