Etkisiz hale getirilen teröristlerin silahları ele geçirildi

Şırnak Bestler Dereler bölgesinde tespit edilen 3 terörist düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilirken, teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiği belirtildi. Açıklamada “Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülmekte olan terörle mücadele çalışmaları kapsamında; Bestler - Dereler Karanadaş Tepe bölgesinde, 13 Nisan 2020 günü tespit ve takip edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Operasyon ile ilgili olarak temas araması halen devam etmektedir. Uçağın ilk vurduğu muhtemelen sığınak olan yerde; 1 adet RPG-7 roketatar, 1 adet biksi makineli tüfek, 2 adet Kalaşnikov piyade tüfeği, 1 adet M16 piyade tüfeği, 1 adet M 4 piyade tüfeği, 14 adet el bombası, 4 adet roketatar mühimmatı, 2 adet EYP düzeneği, 1 adet araç telsizi, 1 adet el telsizi ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Terörle mücadele kararlılıkla devam etmektedir” denildi.