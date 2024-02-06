  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu kez İstanbul'un yanı başında! Karar çıktı, hükümet petrol olduğu düşünülen o arazilere el koyacak

Erken emeklilikte prim detayı!

İstanbul’da ezber bozan tablo! Türkiye'nin yeni nüfusu açıklandı

Sapkınlığın sonu… Eşcinsel ilişki için çağırıp “düdüklediler”

Cumhuriyet tarihinin ilk Obüs ihracatı! 17 kilometrelik alana etkisini gösterebiliyor!

İçişleri Bakanı Yerlikaya Kahramanmaraş'ta duyurdu! 46 bin konut hak sahiplerine teslim edilecek

TOKİ resmen açıkladı: İstanbul’da ve Ankara’da yeni konut müjdesi!

“Oy yok ise hizmet de yok” bakışı, CHP’ye yakışır!

Depremin yıl dönümünde tepki yağdı! Lütfü Savaş’a büyük protesto

Son seçimi bilen Hakan Bayrakçı, İstanbul anketinin sonucunu duyurdu: Buna çok şaşırdım
Gündem Etkisiz hale getirilen saldırganların fotoğrafları ortaya çıktı
Gündem

Etkisiz hale getirilen saldırganların fotoğrafları ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2024-02-06 13:45:00 -

İstanbul Adalet Sarayı polis noktasına silahlı saldırı düzenleyen DHKP/C terör örgütü üyesi 2 saldırganın fotoğrafları ortaya çıktı.

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından olay yerinde çatışma çıktı. DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilen 2 saldırgan olay yerinde etkisiz hale getirilirken, 3’ü polis 3’ü vatandaş olmak üzere 6 kişi yaralandı. Saldırganların etkisiz hale getirildikten sonraki fotoğrafları ortaya çıktı.

Armağan Çağlayan AVM'yi birbirine kattı
Armağan Çağlayan AVM'yi birbirine kattı

Gündem

Armağan Çağlayan AVM'yi birbirine kattı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çağlayan Adliyesi'nde silahlı saldırı! 3 polis yaralandı, 2 saldırgan da etkisiz halde
Çağlayan Adliyesi'nde silahlı saldırı! 3 polis yaralandı, 2 saldırgan da etkisiz halde

Gündem

Çağlayan Adliyesi'nde silahlı saldırı! 3 polis yaralandı, 2 saldırgan da etkisiz halde

Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırı anı kamerada
Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırı anı kamerada

Gündem

Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırı anı kamerada

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Renault vatandaşlar için fiyatını düşürdü; Dev indirim! O resimleri görenler şaşkına döndü! TL'den satılmaya devam ediyor! Fiyatları
Otomotiv

Renault vatandaşlar için fiyatını düşürdü; Dev indirim! O resimleri görenler şaşkına döndü! TL'den satılmaya devam ediyor! Fiyatları

Akaryakıt fiyatları dalgalı seyrederken B Sedan sınıfı modeller arasında fiyat listeleri ortaya çıkmaya devam ederken Renault yine yapacağın..
Muharrem İnce'den yerel seçim açıklaması: Muhalefet hüsrana uğrayacak
Gündem

Muharrem İnce'den yerel seçim açıklaması: Muhalefet hüsrana uğrayacak

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, muhalefeti bir hüsranın beklediğini açıkl..
Ne oldu İmamyan, yol çekiyordun Demirtaş'a? İmamoğlu’ndan DEM yorumu yok!
Siyaset

Ne oldu İmamyan, yol çekiyordun Demirtaş'a? İmamoğlu’ndan DEM yorumu yok!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İkitelli’de bulunan İETT garajında gazetecilerin sorularını da yanıtladı. İmamoğlu DEM ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23