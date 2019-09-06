0553 313 94 23

Etiyopya'nın "işkence üssü" halkın ziyaretine açıldı

İşkenceyleyle anılan Maekelawi hapishanesi, kapatılmasının ardından halkın ziyaretine açıldı- Hapishaneyi ziyarete gelenler arasında burada kalarak işkence gören eski mahkumlar da vardı

06 Eylül 2019 Cuma 15:31
Etiyopya'nın "işkence üssü" halkın ziyaretine açıldı

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya'nın işkence ve insan hakları ihlalleriyle özdeşleşen ve geçen yıl kapatılan hapishanesi Maekelawi 4 günlüğüne halkın ziyaretine açıldı.

Başkent Addis Ababa'daki tek ve iki katlı yan yana koğuş ve hücrelerden oluşan Maekelawi hapishanesinin açılışına eski mahkumların yanı sıra Adalet Bakanı Birhanu Tsegaye ve Etiyopya Yüksek Mahkemesi Başkanı Meaza Ashefani de katıldı.

Etiyopya Yüksek Mahkemesi Başkanı Ashenafi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yaşanan acıların unutulmaması için hapishaneyi dönüştürme kararı aldıklarını kaydederek, "Artık ülkemiz adaletin hakim olduğu yeni bir döneme doğru gidiyor." ifadesini kullandı.

- "Kapı çalındığında çok korkuyorduk"

Komünist Derg rejimi sırasında 6 ay hapishanede kalan Şemsu Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eskiye dair hatırladığı tek şeyin "acı" olduğunu söyledi.

Bu günleri gördüğüne inanamadığını belirten Muhammed, "Geceleri kapı çalındığında çok korkuyorduk çünkü bu birisinin öldürülmeye yahut işkenceye götürüldüğü anlamına geliyordu. Sabah kalktığımızda kim eksik diye hep birbirimize bakardık." diye konuştu.

- "Ayak tırnaklarımı söktüler"

Yaklaşık 10 yıl önce hapishanede kalan aktivist Woku Tadesse, yaşadıkları ve gördüklerinin tekrarlanmamasını istediğini vurgulayarak, tutuklu olduğu sürede defalarca işkenceye maruz kaldığını anlattı.

Ayak tırnaklarının söküldüğünü söyleyen Tadesse, "Beni sürekli Ginbot 7, Oromo Kurtuluş Cephesi ve Blue Parti gibi farklı siyasi gruplarla ilişkili olmakla suçladılar. Hapse atılmamın asıl nedeni halen iktidar koalisyonu olarak devleti yöneten Etiyopya Halkları Devrimci Demokratik Cephesine (EPRDF) katılmayı reddetmemdi." diye konuştu.

Eski Başbakan Hailemariam Desalegn döneminde kapatılarak müzeye dönüştürülmesi kararı alınan hapishane nedeniyle Etiyopya hükümeti uluslararası insan hakları kuruluşları tarafından defalarca hedef alınmıştı.

Desalegn'in istifasının ardından başbakan olan Abiy Ahmed, siyasi alanda olduğu gibi yargı alanında da reformlar yaparak çok sayıda siyasi mahkumun serbest kalmasını sağlamıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 15:31
  1. Etiyopya
  2. hapishane
  3. işkence
  4. Maekelawi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    20 yıl hapis cezası bulunan şahsı hasta kılığına giren polis yakaladı
    1. 20 yıl hapis cezası bulunan şahsı..
    2. Toroslar’da yol yapım, bakım ve onarın..
    3. Eskişehirspor'dan Cumhurbaşkanı..
    4. Kan grubuna göre beslenme nedir? |..
    5. "Üç haftada 7 puan beni çok mutlu etti"
    6. Uluslararası Yol Bisiklet..
    7. AK Parti'den İmamoğlu'na çok sert..
    8. Bartın'da uyuşturucu operasyonu: 2..
    9. Vali İsmail Ustaoğlu, Hekimoğlu..
    10. Bu durumlarda su içerseniz...!
    11. Asırlar önce bu yolculuğu Ertuğrul..
    12. Türkiye şehitlerini anıyor
    13. Avukat Ali Kızılay:“Yargı reformları..
    14. Bingöl’de 250 polisin katılımıyla..
    15. FETÖ'nün Moldova'daki yöneticisi..
    16. Araştırma şirketi yeni partiyi fena..
    17. Tarsus’ta sorunlu kavşak yeniden..
    18. Pekmeze Tereyağı katarsanız bakın ne..
    19. Maltepe’de pompalı tüfekli dehşet: 3..
    20. UEFA'dan Sarvan ve Ersoy'a görev
    21. Kavuncu’dan Başkan Sülük’e ziyaret
    22. Maltepe'de olay çıktı! Yaralılar var
    23. Kanuni Sultan Süleyman vefatının..
    24. Eskişehir'de balık tutmaya giden kişi..
    25. Dunford'dan Suriye açıklaması
    26. Diyarbakır’da 1 terörist öldürüldü
    27. Amerika 'kapatıldı' dedi, havadan..
    28. ATB Başkanı Çondur; “Pamuk üretiminin..
    29. Diş plağı ile diş tartarı arasındaki..
    30. Fatih Işık: "Biz zoru severiz"
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim