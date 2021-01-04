Etiyopyalı üst düzey yönetici ülkede Eritre askerlerinin bulunduğunu itiraf etti

İSTANBUL (AA) - Etiyopya'da federal hükümetin Tigray'ın başkenti Mekelle'ye atadığı Belediye Başkanı Ataklti Haileselassie, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) yönelik askeri operasyona Eritre kuvvetlerinin de katıldığını ve ülkede halen Eritre askerinin bulunduğunu itiraf etti.

Addis Ababa merkezli haber portalı Addis Standard'ın haberine göre, Haileselassie, yerel memurlarla yaptığı toplantıda Eritre kuvvetlerinin varlığından rahatsız olduklarını orduya ve federal hükümete ilettiklerini söyledi.

Tigray'daki Eritre kuvvetlerinin varlığının Kuzey Komutanlığının arkadan vurulması ve bölgenin savunmasız kalmasıyla ilgili olduğunu belirten Haileselassie, "Bu kuvvetler, yakın zamanda bölgeden çekilecek." ifadesini kullandı.

Etiyopya Savunma Bakanı Kenea Yadeta ve çok sayıda üst düzey yetkili, operasyona Eritre kuvvetlerinin katıldığı iddialarını yalanlamıştı.

- Eritre, Badme'yi de geri almıştı

Etiyopya Başbakan Abiy Ahmed'in 2018'de göreve geldikten sonra barış anlaşması imzaladığı Eritre, TPLF'ye yönelik operasyon sırasında iki ülke arasında daha önce savaşa yol açan Badme kasabasını da geri almıştı.

Tigray eyaletini yöneten isyancı TPLF güçleri, 3 Kasım'da Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırmış, Ahmed, 4 Kasım'da TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ordu, teslim olmayı reddeden isyancı TPLF güçlerinin elinde bulunan Mekelle şehrini 28 Kasım’da ele geçirmişti.

Başbakan Ahmed, Mekelle'nin alınmasının ardından operasyonun son aşamasının tamamladığını duyurmuş, suçluların tek tek yakalanıp adalet önüne çıkarılacağını açıklamıştı.