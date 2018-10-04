0553 313 94 23

Etiyopyalı doktorlar Türk sağlık sistemine hayran kaldı

Türkiye’ye gelen 10 kişilik Etiyopyalı sağlık alım heyeti, Türkiye’de sağlık alanında yaşanan dönüşüme hayran kaldı.

04 Ekim 2018 Perşembe 14:56

Etiyopyalı doktorlar, sağlık hizmetlerini yerinde görmek ve iş birliğini artırmak için geldikleri Türkiye’de sağlık alanında yaşanan dönüşüme hayran kaldı. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulundan (DEİK) edinilen bilgiye göre, Türkiye’ye gelen 10 kişilik Etiyopyalı sağlık alım heyeti, Türkiye’deki hastaneleri, tedavi yöntemlerini ve klinik yeterlilikleri yerinde inceledi.

6 gün süren ziyaret boyunca İstanbul ve Ankara’daki çeşitli hastaneleri ziyaret eden doktorlar, Sağlık Bakanlığı’nda Türkiye’nin genel sağlık sistemi, kamu sağlık politikası, genel sağlık verileri ve yurt dışındaki sağlık yatırımları ve iş birlikleri hakkında bilgi aldı.

15 yılda büyük değişim

DEİK/Sağlık İş Konseyi üyelerinin geçen yıl Etiyopya’da sağlık turizmini geliştirmek için yaptığı girişimlerin sonrasında gelen doktorlar, Türkiye’deki sağlık sistemindeki dönüşümden, son 15 yıllık periyottaki sağlık verilerinde görülen ciddi iyileşmeden ve genel sağlık göstergelerinden etkilendiklerini aktardı. Özel sağlık kuruluşlarının bir kısmı ile kendi üniversite hastaneleri ve üniversiteleri arasında eğitsel ve teknik iş birliği programları başlatmayı istekli olduklarını ifade eden heyet, aynı zamanda kendi sağlık kuruluşlarında sunamadıkları tedaviler için bu hastanelerdeki doktorlara yönlendirme yapacaklarını belirtti.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 14:56
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Etiyopyalı doktorlar
  4. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)
  5. Etiyopyalı sağlık alım heyeti
  6. Sağlık Bakanlığı
  7. DEİK/Sağlık İş Konseyi
  8. Etiyopya

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkonsolosluk açıkladı: Cemal Kaşıkçı binadan çıkınca...
    1. Başkonsolosluk açıkladı: Cemal Kaşıkçı..
    2. Güney Kore'de termik santralde yangın!..
    3. Slaven Bilic, Beşiktaş'tan eski..
    4. İYİ Parti'nin kurucu başkanı istifa..
    5. 3600 ek gösterge için taslak hazırlandı
    6. Boy uzatan egzersizler nelerdir?
    7. Rusya'dan dikkat çeken Suriye..
    8. Afganistan'da saldırı: Çok sayıda ölü..
    9. Meclis Genel Kurulu toplanamadı
    10. SP'den 'af teklifi' çağrısı: Adaletle..
    11. Bomba iddia! Galatasaray golcü oyuncu..
    12. Muğla'da 14 milyon yaşında balık..
    13. Uçuk mikrobu en zayıf anı kolluyor!
    14. Fenerbahçe’nin rakibi otel bahçesinde..
    15. Avrupa ülkesinde en çok tercih edilen..
    16. Hulusi Akar İngiliz mevkidaşı ile..
    17. İpler geriliyor! İngiltere, Rusya'yı..
    18. Milan Teknik Direktörü Gattuso..
    19. Depresyona karşı lavanta en mükemmeli
    20. ABD'yi tedirgin eden olayın faili..
    Erbakan’ın notuna şoke eden cevap: ABD’den uçak alıyoruz, gerek yoktur
    Erbakan’ın notuna şoke eden cevap: ABD’den uçak alıyoruz, gerek yoktur
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?

    Günün Karikatürü

    4 Ekim 2018
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?