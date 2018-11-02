Etiyopya'dan 'vize' hamlesi!

Etiyopya Dışişleri Bakanlığından yapılan duyuruda, barışçıl ve entegre olmuş Afrika vizyonunun gerçekleşmesi için tüm Afrika vatandaşlarına kapıda vize uygulamasının resmi olarak başlatıldığı belirtildi.

Daha önce 9 Kasım'da başlayacağı açıklanan ve belirtilen tarihten bir hafta önce hayata geçen uygulama, Etiyopya'nın, Afrika Birliği'nin "Gündem 2063" hedeflerine kararlılıkla bağlılığının bir işareti olarak gösterildi.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Etiyopya hükümetini aldığı bu önemli karar nedeniyle takdir ederek, Afrika halkının kendi kıtasında serbestçe dolaşmasının tüm Pan-Afrikanistler için uzun süredir kurulan bir hayal olduğunu kaydetti.

Kıtadaki hem vatandaşların hem de ürünlerin, diğer ülkeler arasında serbestçe dolaşımını amaçlayan Birliğe üye 32 ülke, daha önce Kişilerin Serbest Dolaşımı Protokülü'ne imza atmıştı.

Birlik, 2023 yılına kadar tüm Afrika ülkelerinin kapıda vize uygulamasını hayata geçirmesini istiyor.