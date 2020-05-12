Etiyopya’dan Türkiye'nin Kovid-19'la mücadele çabalarına övgü

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya Kadın, Çocuk ve Gençlik Bakanı Filson Abdulahi, ülkesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası yaptığı yardım çağrısına en hızlı cevap veren ülkelerden birinin Türkiye olduğunu belirtti.

Ülkede demir yolu inşa eden Türk şirketi Yapı Merkezi’nin yaptığı gıda yardımının teslim töreninde konuşan Abdulahi, ülkesinin salgını önlemek için tüm kaynaklarını seferber ettiğini söyledi.



Abdulahi, "Türk hükümeti ve yatırımcılar bu zor durumda hemen kendilerini gösterdi." diyerek, Türk iş insanlarının Etiyopya’ya yaptığı yatırımlarla ülkesinin büyüme ve istihdamına katkıda bulunduğunu ifade etti.

Törene katılan Türkiye’nin Addis Ababa Büyükelçisi Yaprak Alp de bu zor durumda sadece Türk hükümetinin değil özel sektörün de üstüne düşeni yaptığını kaydederek, iki ülke arasındaki yakın ilişkiye vurgu yaptı.



Yapı Merkezi Ülke Müdürü Murat Öcal, bağışın ülkede görülen sel felaketi için yapıldığını ancak Kovid-19 ve çekirge istilasından olumsuz etkilenenler için de kullanılabileceğini dile getirdi.



Türkiye, geçen haftalarda Etiyopya'ya hijyen malzemesi ve gıda desteğinde bulunmuştu.



Virüs nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, toplam 261 vaka görüldü.

