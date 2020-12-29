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Aktüel Etiyopya'dan Sudan'a "sınır ihlali" uyarısı
Aktüel

Etiyopya'dan Sudan'a "sınır ihlali" uyarısı

Etiyopya Bakanlık Sözcüsü Dina Mufti: - "Sudan, Etiyopya topraklarında genişleme adımlarını durdurmazsa Etiyopya karşı saldırıya başlayacaktır"

Yeniakit Publisher
2020-12-29 17:54:24 -
Etiyopya'dan Sudan'a "sınır ihlali" uyarısı

İSTANBUL (AA) - Etiyopya, Sudan'ı uyararak sınır ihlaline devam etmesi durumunda gerekli karşılığın verileceğini bildirdi.

Etiyopya Bakanlık Sözcüsü Dina Mufti, Ethio radyosuna yaptığı açıklamada, Sudan güvenlik güçlerinin sınır ihlali yaptığını söyledi.

Etiyopya güvenlik güçlerinin sınırı korumak için her zaman görevde olduklarını belirten Mufti, "Eğer Sudan, Etiyopya topraklarında genişleme adımlarını durdurmazsa Etiyopya karşı saldırıya başlayacaktır." dedi.

Mufti, Sudan ile yaşanan sorunun barışçıl şekilde çözülmesinden yana olduklarını kaydetti.

Etiyopya, komşu ülke Sudan ile çatışmalara yol açan sınır anlaşmazlıklarını çözmek için anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.

- TPLF'ye operasyon sınır sorununu alevlendirdi

Etiyopya'nın Sudan sınırındaki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) karşı başlattığı operasyonun ardından yeniden alevlenen sınır sorunu, iki ülke arasındaki tansiyonun da yükselmesine neden oldu.

Son olarak Sudan, Etiyopyalı milislerin Sudan topraklarına girerek askerlerini pusuya düşürdüğünü açıklamıştı.

Sudan hükümeti, Etiyopya vatandaşlarını kendi topraklarında tarım yapmakla suçluyor. Bölgeye sızan Etiyopyalı milislerin de Sudanlı çiftçilerin mahsullerini yağmaladığı, tarlalara zarar verdiği belirtiliyor.

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