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Aktüel Etiyopya'dan 316 Yahudi göçmen İsrail'e getirildi
Aktüel

Etiyopya'dan 316 Yahudi göçmen İsrail'e getirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-03 17:22:10 -
Etiyopya'dan 316 Yahudi göçmen İsrail'e getirildi

KUDÜS (AA) - Etiyopyalı 316 Yahudi göçmen, Tel Aviv hükümetinin çıkardığı Yahudi dönüşü kanunu kapsamında İsrail'e geldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Etiyopya'dan gelen 316 Yahudi göçmeni Uluslararası Ben Gurion Havalimanı'nda karşıladı.

Aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu kafile, uçaktan ellerindeki küçük İsrail bayraklarını sallayarak indi.

Netanyahu yaptığı konuşmada, yarın 100 Etiyopyalı Yahudi göçmenin daha İsrail'e geleceğini, bu sayının 2021'in başında 2 bini bulacağını söyledi.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünyadaki Yahudi göçmenlerin İsrail'e gelmesine engel olamayacağını ifade etti.

İsrail hükümeti ekim ayında Yahudi dönüş kanunu çerçevesinde Etiyopyalı 2 bin Yahudi'yi ülkeye getirme planını onaylamıştı.

Plan uyarınca Etiyopyalı Yahudilerin 2020 yılının sonu ile 2021'in başında ülkeye getirileceği kaydedilmişti.

İsrail'deki Etiyopya asıllı Yahudilerin sayısı 140 bini geçiyor. 1984 ve 1991 yıllarında yaklaşık 80 bin Etiyopyalı Yahudi, İsrail'e göç etmişti. Uzun yıllar dışa kapalı şekilde yaşayan Etiyopyalı Yahudiler, İsrail dini otoriteleri tarafından geç bir dönemde tanınmıştı.

Yahudi olmayan Etiyopyalılar tarafından Amharca "sürgündekiler" ya da "yabancılar" anlamına gelen aşağılayıcı bir kelime olan "Falaşa" ya da "Beta Israel" olarak adlandırılan Etiyopyalı Yahudiler, geçen yıllarda da İsrail'de ırkçılık ve ayrımcılığa maruz kaldıkları gerekçesiyle gösteriler düzenlemişti.

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