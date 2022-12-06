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Dünya Etiyopya'da Tigray'ın başkentine yeniden elektrik veriliyor
Dünya

Etiyopya'da Tigray'ın başkentine yeniden elektrik veriliyor

Etiyopya'da isyancılar ve ordu arasında yaşanan çatışmalardan ötürü 1 yıldan uzun süredir elektriğin olmadığı Tigray eyaletinin başkenti Mekele'ye yeniden elektrik verilecek.

Yeniakit Publisher
2022-12-06 23:25:00 -
Etiyopya'da Tigray'ın başkentine yeniden elektrik veriliyor

Etiyopya'da isyancılar ve ordu arasında yaşanan çatışmalardan ötürü 1 yıldan uzun süredir elektriğin olmadığı Tigray eyaletinin başkenti Mekele'ye yeniden elektrik verilecek.

Etiyopya Elektrik İdaresi, yaptığı açıklamada, tadilat çalışmalarının tamamlanmasının ardından başkent Mekele'deki enerji nakil hattının yeniden ulusal enerji hattına bağlandığı belirtildi.

Mekele dışında, Humera ve Shire arasındaki hattın da onarıldığını aktaran şirket, Tigray'a enerji nakli sürecinin hızlandığını ifade etti.

İsyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ve hükümet arasında kasım başında yapılan barış anlaşmasıyla bölgeye temel hizmetlerin verilmesi için çalışmalar başlamıştı.

TPLF'ye bağlı birliklerin yüzde 65'inin varılan anlaşma neticesinde bu hafta cepheden geri çekildiği bildirilmişti.

Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'de başlayan çatışmalar, binlerce kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin evlerini terk etmesine yol açmıştı.

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