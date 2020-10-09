  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Etiyopya'da silahlı milisler 14 sivili katletti
Aktüel

Etiyopya'da silahlı milisler 14 sivili katletti

Yeniakit Publisher
2020-10-09 12:12:42 -
Etiyopya'da silahlı milisler 14 sivili katletti

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya'nın batısındaki Benishangul-Gumuz eyaletinde silahlı grupların kasabaya düzenlediği saldırıda 14 sivil hayatını kaybetti.

Benishangul-Gumuz Güvenlik Sorumlusu Gashu Dugaz, yaptığı açıklamada, Dangur bölgesinde düzenlenen saldırıda 14 sivilin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Ölenlerden birinin yabancı ülke vatandaşı olduğunu belirten Dugaz, saldırganlara yönelik operasyonda 14 milisin öldürüldüğünü ve 2 milisin de sağ olarak ele geçirildiğini aktardı.

Son iki aydır bölgede masum sivilleri vuran saldırganların özellikle Amhara ve Agew gibi bazı etnik grupları hedef aldığı belirtiliyor.

Hedasi Barajı'na yakın kasabalarda yapılan saldırılar sonrası bölgeye federal ordu birlikleri ve yerel polis unsurları yerleştirildi.

Geçen ay yapılan saldırılarda da onlarca kişi ölmüş, yüzlerce kişi yerinden olmuştu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fıkralarla İmamoğlu! Böyle rezil oldu
Gündem

Fıkralarla İmamoğlu! Böyle rezil oldu

İstanbul'da yaşanan şiddetli yağış Kadıköy ve bazı bölgelerde sele neden oldu. Kadıköy'de yaşanan sel, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Kadıköy'de ..
Gökçek'ten olay paylaşım!
Gündem

Gökçek'ten olay paylaşım!

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ..
Libya Savunma Bakanlığından uyarı: En üst düzeyde hazırlanın
Dünya

Libya Savunma Bakanlığından uyarı: En üst düzeyde hazırlanın

Libya Savunma Bakanlığı, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter milislerinin saldırılarına karşı en üs..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay