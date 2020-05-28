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Aktüel

Etiyopya'da meydana gelen heyelanda 10 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-05-28 19:22:26 -
Etiyopya'da meydana gelen heyelanda 10 kişi öldü

İSTANBUL (AA) - Etiyopya’da şiddetli yağışların yol açtığı heyelan nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti.

FANA televizyonunun haberine göre, ülkenin Güney eyaletinde başlayan sağanak yağışlar sel ve heyelana yol açtı. Eyaletin Gamo bölgesindeki heyelanda çok sayıda ev zarar görürken, en az 10 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkenin Oromiya eyaletinde geçen hafta yaşanan heyelanda ise aynı aileden 6 toplamda 7 kişi can vermişti.

Doğu Afrika’da son haftalarda etkili olan şiddetli yağmurlar Etiyopya, Kenya, Somali, Uganda ve Ruanda’da maddi zararlara ve can kayıplarına neden oldu.


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