  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Etiyopya'da Kovid-19 salgını hız kazandı

Yeniakit Publisher
2020-06-12 15:36:36 -
Etiyopya'da Kovid-19 salgını hız kazandı

İSTANBUL (AA) - Doğu Afrika ülkelerinden Etiyopya’da günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları arttı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 245 yeni vaka görüldü, toplam vaka sayısı da 2 bin 915’e çıktı.

Son 24 saatte 7 kişinin Kovid-19 nedeniyle öldüğü tespit edildi.

Salgın nedeniyle genel seçimleri erteleme kararı alan Etiyopya'da virüsten dolayı şimdiye kadar 47 kişi hayatını kaybetti.

Geçen hafta günlük ortalama 120 vaka açıklayan ülkede ilk Kovid-19 vakası 13 Mart'ta görülmüştü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı