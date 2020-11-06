Etiyopya'da federal hükümet, Tigray bölgesine askeri operasyonun ilk aşamasını tamamladı

İSTANBUL (AA) - Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, federal hükümetin Tigray eyaletinde başlattığı askeri operasyonun ilk aşamasının tamamlandığını açıkladı.



Ahmed, Tigray eyaletinde yürütülen askeri operasyonla ilgili devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Tigray eyaletine askeri operasyonun ilk aşaması tamamlandı." dedi.



Etiyopya Hava Kuvvetlerinin, Mekele ve çevresinde bulunan ağır silah depolarını imha ettiği bilgisini paylaşan Ahmed, bu depolarda füzelerin bulunduğunu ve bunların Tigray yöneticileri tarafından federal hükümete karşı kullanılmak istendiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet ise Tigray bölgesindeki çatışmaların sona ermesi çağrısında bulundu.

Bachelet, "Geçtiğimiz hafta Tigray ve Oromia bölgesinde, endişe verici derecede şiddet olaylarının patlak verdiğini gördük. Şiddetin sonlanması ve diyalog için tüm taraflara çağrı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

- 6 aylık OHAL ilan edilmişti



Etiyopya Başbakanı Ahmed, ulusal ordu birliklerine "saldıran ve savaş açan" Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.



Duyurunun hemen ardından Etiyopya Bakanlar Kurulu, Tigray eyaletinde 6 aylık OHAL ilan etmişti.



Tüm telefon ve internet hatlarının kesildiği bölgede, OHAL'i yönetecek özel askeri güç de kurulmuştu.



- İç savaştan endişe ediliyor



Ahmed'in kararının uzun yıllardır milislerin silahlanmakta olduğu Tigray'da uzun süreli çatışmalara ve hatta iç savaşa yol açmasından korkuluyor.



Son dönemde, ülkedeki terör saldırılarının arkasında olmakla da suçlanan TPLF, iktidar koalisyonundan 2019'da ayrılmıştı.



TPLF, hükümetin seçimleri erteleme kararına uymayarak eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı.



Seçimlerin ardından ulusal meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.

