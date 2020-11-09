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Aktüel Etiyopya'da Dışişleri Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı dahil üst düzey yeni atamalar yapıldı
Aktüel

Etiyopya'da Dışişleri Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı dahil üst düzey yeni atamalar yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-09 12:10:55 -
Etiyopya'da Dışişleri Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı dahil üst düzey yeni atamalar yapıldı

İSTANBUL (AA) - Tigray bölgesine askeri operasyon başlatan Etiyopya'da Başbakan Abiy Ahmed, üst düzey görevlere yeni atamalar yaptı.

Başbakan Ahmed, Genelkurmay Başkanlığı görevine General Birhanu Jula'nın getirildiğini açıkladı.

Kısa bir süre önce orduya çağrılan emekli komutanlardan General Abebaw Tadesse ise Genelkurmay Başkan Yardımcısı oldu.

Dışişleri Bakanlığı görevine Demeke Mekonnen atandı.

Amhara eyaletinin eski başkanı Temesgen Tiruneh ise Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Servisi (NISS) Direktörü oldu.

- Tigray eyaletine askeri operasyonun ilk aşaması tamamlandı

Federal hükümetin Tigray eyaletinde başlattığı askeri operasyonun ilk aşaması cuma günü tamamlandı.

Etiyopya Başbakanı Ahmed, ulusal ordu birliklerine "saldıran ve savaş açan" Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu. 

Duyurunun hemen ardından Etiyopya Bakanlar Kurulu, Tigray eyaletinde 6 aylık OHAL ilan etmişti.

Tüm telefon ve internet hatlarının kesildiği bölgede, OHAL'i yönetecek özel askeri güç de kurulmuştu.

Ahmed'in kararının uzun yıllardır milislerin silahlanmakta olduğu Tigray'da uzun süreli çatışmalara ve hatta iç savaşa yol açmasından korkuluyor. 

Son dönemde, ülkedeki terör saldırılarının arkasında olmakla da suçlanan TPLF, iktidar koalisyonundan 2019'da ayrılmıştı. 

TPLF, hükümetin seçimleri erteleme kararına uymayarak eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı. 

Seçimlerin ardından ulusal meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.

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