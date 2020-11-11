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Aktüel Etiyopya'da 4 gazeteci daha gözaltına alındı
Aktüel

Etiyopya'da 4 gazeteci daha gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-11 14:04:33 -
Etiyopya'da 4 gazeteci daha gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu (EHRC) Başkanı Daniel Bekele, başkent Addis Ababa'da 4 gazetecinin daha gözaltına alındığını bildirdi.

Bekele, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "EHRC olarak dün gece 4 gazetecinin daha gözaltına alındığını öğrendik." ifadesini kullandı.

Bekele, gözaltına alınan gazetecilerle ilgili süreçte "yasal ve adil bir işlem" yapılması çağrısı yaptı.

Gözaltındaki gazetecilerin isimleri, Etiyopya Basın Ajansından (EPA) Haftu Gebregzhiabher, Tsegaye Hadush ve Abreha Hagos ile Oromia Medya Ağından Udi Mussa olarak açıklandı.

Etiyopya'da Addis Standard gazetesi editörü Medihane Ekubamichael de bu hafta içinde gözaltına alınmıştı. Böylece ülkede hafta başından bu yana gözaltına alınan gazeteci sayısı 5'e yükseldi.

Gazetecilere yönelik gözaltıların, Etiyopya'nın Tigray bölgesine askeri operasyonu sonrası gelmesi dikkati çekti.

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