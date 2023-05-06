Etiyopya Yatırım Komisyonu’ndan ATO üyelerine yatırım daveti…

Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Yatırım Komisyonu Başkan Yardımcısı Hiwot Hailu Gadissa başkanlığında bir heyet, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti. ATO Başkanı Baran ziyarette yaptığı konuşmada, Etiyopya’nın konum olarak stratejik noktada yer aldığına dikkat çekerek, Afrika ve Ortadoğu ülkeleri ile uluslararası ulaşım bağlantıları dolayısıyla diğer kıtalara erişimi kolay bir ülke olması nedeniyle yatırım için cazip olduğunu söyledi.

Türkiye 4,2 milyar dolarla Etiyopya'da en fazla yatırım yapan ülkeler arasında

Etiyopya ile Türkiye arasında dış ticaret hacminin 350 milyon dolar düzeyinde olduğunu kaydeden Baran, bu rakamın iki ülkenin menfaatine olacak şekilde yükseltilmesi için Ankara Ticaret Odası olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Afrika açılım ile Türkiye ile Etiyopya arasındaki ticari ve yatırım ilişkilerinin geliştiğine dikkat çeken Baran, “2003 yılında Etiyopya’da yatırım yapan Türk firma sayısı sadece 1 idi. Bugün Türkiye 4,2 milyar doları aşan rakamla Etiyopya’da en fazla yatırım yapan ülkeler arasında yer alıyor. Müteşebbislerimiz Etiyopya’da inşaat, tekstil, sanayi, turizm ve hizmet sektörlerinde kurdukları yaklaşık 200 şirketle faaliyet gösteriyor ve 20 bini aşkın kişiye istihdam imkânı sağlıyor” diye konuştu. Baran, Türklerin müteahhitlik hizmetleri alanında Etiyopya’da Çin’le rekabet ettiğini belirterek, “Ülkemizin inşaat sektöründeki başarısı rakiplerine göre çok daha yüksek” dedi. Baran, Türk dizilerinin de ülkede iki ayrı kanalda yüksek bir reytingle izlendiğini kaydetti. Ankara ekonomisi hakkında bilgi veren Baran, Etiyopya ile ticari ve yatırım ilişkilerini geliştirmek için her türlü çalışmayı yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Türk yatırımlarını çekmek için hevesliyiz

Etiyopya Yatırım Komisyonu Başkan Yardımcısı Hiwot Hailu Gadissa ise Ankara Ticaret Odası, Etiyopya Büyükelçiliği ve Etiyopya Yatırım Komisyonu ile işbirliğinin ilk adımlarını atmak istediklerini belirterek, ATO üyelerini Etiyopya’ya yatırım yapmaya davet etti. Etiyopya hükümetinin ülkeye yabancı yatırım alma konusundaki kararlılığını dile getiren Gadissa, Yatırım Komisyonu olarak bu konuda çalışma yapmak üzere görevlendirildiklerini bildirdi. Yatırım Komisyonlarının Etiyopya Yatırım Kurulu’na bağlı olarak faaliyet yürüttüğünü kaydeden Gadissa, Kurul Başkanlığını da Başbakan Abiy Ahmed Ali’nin yaptığını ifade etti. Yeni hükümetimiz ekonomik reformlar yaparak, özel sektörü ekonomik kalkınmanın kalbine yerleştirerek yabancı yatırımcıları ülkeye çekmek üzere strateji geliştirdiğini belirten Gadissa, “Etiyopya’ya Türk yatırımlarını çekmek için hevesliyiz” dedi.



Etiyopya’nın coğrafi konumunun, Cibuti Limanı ve gelişmiş demiryolu ve havayolu sistemlerinin ülkelerine yatırım açısından avantaj teşkil ettiğini anlatan Gadissa, 120 milyonu aşan nüfusun yüzde 70’inin çalışabilir yaşlar arasında olduğu ülkelerinde işgücü sorunu bulunmadığını kaydetti. Etiyopya’nın ekonomik alanlarını ve yatırım fırsatlarını anlatan Gadissa, “Ülkemizde tarım, otomotiv, tekstil, deri, ilaç, madencilik, tarım ve gıda ürünlerinin işlenmesine ilişkin sektörler öncelikli durumda. Bakanlığımız ise yatırım yapılacak öncelikli sektörleri lojistik, sağlık ve enerji olarak belirledi” dedi. Etiyopya’nın iş yapmaya elverişli 17 endüstriyel bölge, 9 özel endüstriyel bölgeye sahip olduğunu bildiren Gadissa, yabancı yatırımcılara gelir vergisi muafiyeti, gümrük vergisi kolaylıkları ile hizmete erişimde ayrıcalıklar gibi teşviklerin verildiğini kaydetti. Gadissa, Ankara Ticaret Odası ile anlaşma imzalayarak yapılacak işbirliğini somut hale getirmek istediklerini de ifade etti.



ATO Başkanı Baran’a ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz’ın eşlik ettiği ziyarette, Etiyopya Yatırım Komisyonu Başkan Yardımcısı Hiwot Hailu Gadissa’un yanı sıra, Danışman Ermias Melese Maru, IPOSS Koordinasyon Müdürlüğü Yöneticisi Abraham Lemma Gabissa, Etiyopya Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Mulie Tarekegn, Büyükelçi Müsteşarı Menbere Beshir ve Ulaşım Uzmanı Mahlet Tsegaye Tolossa yer aldı.