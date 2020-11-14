Etiyopya, Tigray’da sivilleri katlediyor
Uluslararası Af Örgütü, Etiyopya’nın Tigray bölgesinde yüzlerce sivilin bir askeri operasyon sırasında bıçaklanarak öldürüldüğünü açıkladı.
Örgüt, Etiyopya güvenlik güçlerinin Tigray bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonda yüzlerce sivili bıçakla öldürdüğünü belirtti. Güvenlik güçlerinin katliamlarından kurtulmak isteyen binlerce Tigraylının ise komşu ülke Sudan’a kaçtığı ifade ediliyor.
Sosyal medya ağlarında dolaşan görüntülerde yerleşim yerinin tamamının ölü insan bedenleriyle kaplı olduğu görülürken Af Örgütü bölgeden aktarılan görüntülerin doğru olduğu ve olayın Mai Kadra kasabasında yaşandığını da belirtti.