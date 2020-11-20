  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Etiyopya, Reuters muhabirinin basın kartını askıya aldı
Aktüel

Etiyopya, Reuters muhabirinin basın kartını askıya aldı

Yeniakit Publisher
2020-11-20 14:47:42 -
Etiyopya, Reuters muhabirinin basın kartını askıya aldı

İSTANBUL (AA) - Etiyopya hükümeti, ülkenin kuzeyindeki askeri operasyona ilişkin "yanlı habercilik" yaptığı iddiasıyla Reuters muhabirinin basın kartını askıya aldı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Etiyopya Yayıncılık İdaresi (EBA), Reuters haber ajansının Etiyopya'daki muhabirinin basın kartını askıya alarak, BBC ve Deutsche Welle gibi uluslararası basın organlarına uyarı yazısı gönderdi.

İdare, karar gerekçesinin "yanlış ve yanlı" habercilik yapmak ve dünya kamuoyunu yanıltmak olduğunu açıkladı.

Kuzeydeki Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) yönelik operasyon sonrasında ülkede çok sayıda yerel gazeteci gözaltına alındı.

Tigray eyaletindeki tüm iletişim hatlarının kesik olmasından ötürü ülkedeki gazeteciler çatışmaya ilişkin gelişmeleri aktarmakta zorluk çekiyor.

Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi güçleri, 3 Kasım'da ulusal ordu birliklerine saldırmış, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, 4 Kasım'da TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Komşusu Eritre ile yaptığı barış antlaşması sonrası Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Ahmed, uluslararası örgütlerin ve bölge ülkelerinin diyalog çağrılarına kulak asmayarak bölgedeki "cunta" silahsızlandırılana, yasal bir yönetim kurulana ve suçlular cezalandırılana kadar operasyonun devam edeceğini belirtmişti.

Seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri süren TPLF, eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı. Seçimlerin ardından Ulusal Meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gündemi sarsacak gelişmeyi İngilizler servis etti... Prens Selman'a büyük şok!
Dünya

Gündemi sarsacak gelişmeyi İngilizler servis etti... Prens Selman'a büyük şok!

İngiliz The Guardian gazetesi, Suudi Arabistan'da Kasım 2017'de gerçekleştirilen ve aralarında prenslerin, iş adamlarının, bakanların bulund..
CHP'den canlı yayında 'HDP ile anayasa' itirafı!
Siyaset

CHP'den canlı yayında 'HDP ile anayasa' itirafı!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, katıldığı canlı yayında HDP ile bir anayasa çalışması yapılabileceğini söylerken ilerleyen dön..
Merkez'in kararı sonrası ABD'li yatırımcıdan Türkiye açıklaması
Ekonomi

Merkez'in kararı sonrası ABD'li yatırımcıdan Türkiye açıklaması

Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararı sonrası açıklamalarda bulunan Mark Mobius “TCMB'nin faiz kararını artırması iyi oldu, liranın değer ..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay