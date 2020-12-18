  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Etiyopya, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi elebaşlarını ihbar edenlere ödül verecek
Aktüel

Etiyopya, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi elebaşlarını ihbar edenlere ödül verecek

Yeniakit Publisher
2020-12-18 12:05:45 -
Etiyopya, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi elebaşlarını ihbar edenlere ödül verecek

İSTANBUL (AA) - Etiyopya, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) elebaşlarının yerini ihbar edenlere 10 milyon Etiyopya birri (2 milyon Türk lirası) ödül dağıtılacağını açıkladı.

Etiyopya ordusundan Korgeneral Asrat Denero, yaptığı açıklamada, TPLF üyelerinin nerede olduğuna ilişkin bilgi paylaşanlara ödül vereceklerini söyledi.

İşledikleri suçlardan ötürü tüm TLPLF üyelerinin yargı önüne çıkarılacağını ifade eden Denero, operasyon sonrası başkent Mekelle ve diğer çevrelerde hayatın normale dönmeye başladığını belirtti.

- Sudan'a sığınanların sayısı 52 bini geçti

Bölgede halen çatışmaların sürdüğü aktarılırken, komşu ülke Sudan'a sığınanların sayısı 52 bini aştı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası yardım kuruluşları, yerinden olanlar ve kuşatmadan olumsuz etkilenenler için insani yardım çalışmalarına başladı.

Etiyopya ulusal ordusunun, eyaleti yöneten isyancı TPLF saldırılarının hemen akabinde 4 Kasım'da başlattığı askeri operasyonda, binlerce kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Başbakan Abiy Ahmed, Mekelle'nin alınmasının ardından operasyonun son aşamasının tamamladığını duyurmuş, suçluların tek tek yakalanıp adalet önüne çıkarılacağını açıklamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Nevşin Mengü'den ahlaksız sözler!
Medya

Nevşin Mengü'den ahlaksız sözler! "Göreviniz öğrencilerin seks hayatını..."

Islak saçlarıyla ekran karşısında yorumlarda bulunmasıyla bilinen CHP'li sunucu Nevşin Mengü, yetişkin olarak değerlendirdiği öğrencilerin ü..
Buna ne diyecekler? İP'e olay soru
Gündem

Buna ne diyecekler? İP'e olay soru

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, İP Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu'nun CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili açıklamasına tepki göste..
ABD'den bir yaptırım açıklaması daha! Pompeo'dan akıllara zarar çıkış
Dünya

ABD'den bir yaptırım açıklaması daha! Pompeo'dan akıllara zarar çıkış

ABD'den Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına tepkiler sürerken Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya yakın isimlerden Cale Brown'dan akıllara zara..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay