Etiyopya ile Mısır arasında Rönesans Barajı gerilimi

Etiyopya ile Mısır arasında Rönesans Barajı yüzünden çıkan gerginlik tırmanıyor. Etiyopya Genelkurmay Başkan Yardımcısı General Gula, darbeci Sisi yönetimini uyardı.

“Baskılara boyun eğmeyeceğiz”

Etiyopya Genelkurmay Başkan Yardımcısı General Gula'ın, Cuma günü yaptığı açıklamada, ‘Rönesans Barajı' konusunda ülkesinin çıkarlarını "sonuna kadar koruyacağını" belirterek, Kahire yönetiminin baskılarına boyun eğmeyeceklerini söyledi.

General Gula, ‘Amharca Addis Zemen' gazetesine verdiği röportajda, Addis Ababa yönetiminin Mısır ile keskin bir anlaşmazlığa neden olan proje üzerindeki egemenliğini müzakere etmeyeceklerini söyledi.

“Mısırlılar ve dünyanın geri kalanı, zamanı geldiğinde savaşı nasıl yönetebileceğimizi çok iyi biliyorlar" diyen Etiyopyalı General, darbeci Sisi yönetimini "diğer ülkeleri ortak sudan yararlanmamaları için tehdit etmek için silahlarını kullanmakla" suçladı ve "İlerleme yolumuz işbirliği ve adil bir şekilde olmalı" dedi.

"Zaferin tüm anahtarları Etiyopyalıların elinde” olduğunu hatırlatan General Gula, “Mısırlılar 30 ve 40 yıl boyunca topladıkları çok çeşitli silahlara sahipler, ancak ortak sulara dokunmaya çalışmaktan korkuyorlar" dedi.

Gerginlik neden arttı?

Etiyopya'nın inşa ettiği Rönesans Barajı konusunda Mısır, Etiyopya ve Sudan arasında 2000'li yıllarından başından itibaren, zaman zaman askeri tehdide varan, zaman zaman ise çözüm umutlarını artıran görüşmeler yürütülüyor.

Ancak 3 ülke sulama bakanlarının Rönesans Barajı ile ilgili yürüttüğü müzakereler, taraflardan gelen farklı açıklamalarla sona erdi.

Bunun üzerine Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Twitter'daki hesabından "Mısır, tüm kurumlarıyla birlikte ülkenin Nil Nehri üzerinde sahip olduğu hakları koruyacaktır. Bu kurumlar, siyasi alanda gerekli tüm tedbirleri alacaktır." açıklamasını yaptı.

Sisi'nin bu açıklamalarına Etiyopya'dan cevap gecikmedi.

Nobel Barış Ödülü sahibi Başbakanı Abiy Ahmed, Rönesans Barajı projesini hiç kimsenin durduramayacağını belirterek, "Mısırlı kardeşlerimizden gelen askeri tehdide ve onların asılsız korkularına bakmaksızın barajın inşasına devam edeceğiz. Kendimizi savunacak yeterliliğe sahibiz ama savaş bir çözüm değil." ifadelerini kullandı.

Baraj hakkında bilmemiz gerekenler

Mısır ve Etiyopya arasında krize yol açan Büyük Etiyopya Rönesans Barajı veya kısaca Rönesans Barajı (Hedasi), Nil'in iki kolundan biri olan Mavi Nil üzerinde Etiyopya'nın 2011 yılında yapmaya başladığı barajdır. Sudan sınırına 20 km mesafedeki baraj tamamlandığında 5-6 milyar MW elektrik üretmesi beklenmektedir.

Yapımına 2011 yılında başlanan 1800 metre uzunlukta, 140 metre derinlikteki Hedasi Barajı, açılması halinde Afrika'nın en büyük barajı olacak. Etiyopya ile Sudan sınırında yer alan Benishangul-Gumuz bölgesi yapımına devam edilen baraj, Nil'in kollarından biri olan Mavi Nil'in üzerine yapıldı.

5 milyar dolar maliyetiyle Etiyopya'nın en önemli yatırımları arasında yer alan projede, tutulacak 74 milyar metre küp su ile 6 bin 450 megavat elektrik üretilecek. 2020'de ilk üretimin yapılması, 2023'te de barajın tamamen yapılacağı düşünülüyor.

Çeviri: Feyza Akyıl